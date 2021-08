Letos že več kot 1300 prometnih nesreč zaradi neprilagojene hitrosti

Jože Hribar je na današnjem medijskem dogodku na poligonu varne vožnje na Vranskem izpostavil, da je neprilagojena hitrost še vedno med najpogostejšimi vzroki za prometne nesreče z najhujšimi posledicami. Agencija za varnost prometa zato v sodelovanju s Policijo ta teden izvaja nacionalno preventivno akcijo Hitrost, ki je namenjena ozaveščanju vseh udeležencev v prometu, naj vozijo zmerno in odgovorno, ker se objestna vožnja lahko konča usodno.

Med mrtvimi v prometu zaradi neprilagojene hitrosti je bilo letos največ, kar sedem voznikov motornih koles, pet je bilo voznikov avtomobilov, štirje pešci, ki niso bili povzročitelji prometne nesreče, štirje vozniki tovornih vozil, dva potnika, po en voznik mopeda, štirikolesnika in traktorja ter en kolesar.

Številni dejavniki, ki so povezani z objestno, tvegano ali neprilagojeno vožnjo, povečajo nevarnost za nastanek prometne nesreče (slika je simbolična).

Policija tudi ugotavlja, da je bilo letos kljub manjšemu obsegu prometa v prvem četrtletju ugotovljenih več kot 74.500 kršitev s področja hitrosti; to je skoraj 11.000 več kot v enakem obdobju lani, so še izpostavili na agenciji.

Številni dejavniki, ki so povezani z objestno, tvegano ali neprilagojeno vožnjo, povečajo nevarnost za nastanek prometne nesreče. Za varno udeležbo v prometu je zato treba take dejavnike tveganja zmanjšati in se naučiti svojo vožnjo prilagoditi razmeram na cesti.

Tako je agencija danes na poligonu varne vožnje AMZS na Vranskem za medije pripravila praktičen preizkus varne vožnje. Poudarki dogodka so bili namenjeni elementom varnosti v cestnem prometu, kot so pomen varnostne razdalje, zavedanja dolžine zaviralne poti pri različnih hitrostih na realnem asfaltu in prilagajanja hitrosti ob dežju.