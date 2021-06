Letos že več kot 200 primerov mišje mrzlice, na infekcijski kliniki osem bolnikov

Epidemiologinja Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Eva Grilc je pojasnila, da pri več kot 200 prijavah izstopata primorska in notranjska regija. Zadnja žarišča so okoli Idrije pa tudi okoli Škofje Loke. Povprečna starost bolnikov je okoli 50 let pri ženskah, pri moških okoli 44. "Zadnje takšno t. i. mišje leto je bilo 2019, ko smo v vsej sezoni imeli 252 primerov," je dejala Grilčeva, ki pričakuje, da bo letos število obolelih rekordno.

Na Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo ljubljanske medicinske fakultete, ki je edini laboratorij v Sloveniji za diagnosticiranje hantavirusne okužbe, so do torka že testirali 516 vzorcev, od katerih so bili 203 pozitivni, je povedala Tatjana Avšič Županc z inštituta.

"Okrog 40 odstotkov vseh preiskovanih vzorcev je pozitivnih. Vsi testiranci so bili okuženi z virusom Puumala," je dejala in pojasnila, da poznajo tudi virus Dobrava. Omenjena virusa sta v Sloveniji najpogostejša povzročitelja hemoragične mrzlice z renalnim sindromom.