Letošnja gripa nevarnejša, bolnišnice pokajo po šivih

V ljubljanskem Kliničnem centru so jim postelje odstopili tudi nekateri drugi oddelki. V Celju, kjer je prav tako kot v Ljubljani zaradi gripe umrla prej zdrava oseba srednjih let, dodajajo nove postelje, odpovedujejo nenujne internistične preglede in nenujne operacije. Nič drugače ni na Jesenicah, kjer se v intenzivni enoti še ena mlajša oseba bori za življenje. Letošnja gripa je nevarnejša, ne le pri starejših in kroničnih bolnikih, tudi pri zdravih mladih ljudeh.

"Interni oddelek je trenutno popolnoma poln tudi z ostalimi bolniki, tako da trenutno pokamo po šivih. Imamo na oddelku štiri bolnike z dokazano okužbo z influenco tipa A, v intenzivni enoti pa imamo enega kompleksnega bolnika, nekoliko mlajšega, ki pa se je okužil z virusom influence in je trenutno njegovo stanje zelo resno," pripoveduje Igor Rus, predstojnik internega oddelka v jeseniški bolnišnici.

Da se še kar nekaj ljudi bori za življenje, potrjuje tudi Bojana Beovič, namestnica predstojnice Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja v UKC Ljubljana. Dodaja, da imajo intenzivne oddelke popolnoma zasedene.