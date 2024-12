Letošnja jesen 10. najtoplejša po letu 1950, dežja je nad povprečjem

Kot ugotavljajo na Arsu, je večji del Slovenije beležil odklon temperature zraka od povprečja tridesetletnega primerjalnega obdobja med 0,4 in eno stopinjo Celzija. Ponekod na severovzhodu države je bil malce manjši, ponekod v sredogorju in visokogorju pa je za malenkost presegel eno stopinjo.

Glede na temperaturni razpon v obdobju med leti 1991 in 2020 je bila letošnja jesen v večini zahodne in osrednje Slovenije topla, nekje vzhodno od Celja in na skrajnem severozahodu pa normalno topla, so dodali na Arsu.

Odklon temperature je na državni ravni znašal 0,7 stopinje, zaradi česar se letošnja jesen uvršča na deseto mesto najtoplejših jeseni od leta 1950. Daleč najtoplejša jesen od leta 1950 ostaja lanska, z odklonom 2,5 stopinje, najhladnejši jeseni v zadnjih treh desetletjih pa sta iz let 1978 in 1972, ko sta bila odklona 2,2 oziroma 2,3 stopinje navzdol.

Kot ugotavljajo na Arsu, povprečna jesenska temperatura že skoraj 40 let naglo narašča, saj so se v tem času jeseni ogrele za približno dve stopinji. Od leta 2012 smo imeli le dve podpovprečno topli jeseni, pa še ti z majhnim odklonom.

Letošnja jesen pa je bila tudi skoraj povsod nadpovprečno namočena. Kazalnik padavin je namreč v večjem delu Slovenije znašal med 100 in 130 odstotki, ponekod na severu pa je celo presegel 140 odstotkov. To velja predvsem za območje od črte Tolmin–Jesenice proti severozahodu in na območju Uršlje gore z okolico.

Višina padavin je bila jeseni na državni ravni nad dolgoletnim povprečjem, saj je kazalnik znašal 116 odstotkov, kar letošnjo jesen uvršča na 18. mesto najbolj namočenih od leta 1950. V tem obdobju je pet jeseni za vsaj 40 odstotkov preseglo povprečno višino padavin, in sicer v letih 1960, 1993, 1998, 2000 in 2012. Najbolj suha je bila jesen leta 2006 z zgolj 49 odstotki dolgoletnega povprečja.

Po ugotovitvah Arsa jesenska višina padavin v zadnjih 75 letih ne kaže bistvenega linearnega trenda, izmenjujejo se le obdobja pogostejših mokrih ali suhih jeseni.

Je pa bila v jesenskem času precej različna osončenost po državi. Medtem ko je bila od Posavja do Pomurja večinoma nadpovprečna, je bila v osrednji in zahodni Sloveniji podpovprečna. Odklon od dolgoletnega povprečja je bil le redkokje znaten, še najbolj v pasu od jugozahodne Slovenije do Koroške.

Na ravni Slovenije je bila letošnja jesen s kazalnikom 97 odstotkov na približno 23. mestu najmanj osončenih od leta 1961. V tem obdobju je bila najbolj sončna jesen leta 1986, s kazalnikom 132 odstotkov, podobno sončni sta bili tudi jeseni 1983 in 2011, daleč najmanj sončna pa je bila jesen leta 1993, in sicer s kazalnikom zgolj 70 odstotkov.

Tudi glede trajanja sončnega obsevanja jeseni od leta 1961 ne kažejo izrazitega trenda. V zadnjih letih prevladujejo nadpovprečno sončne jeseni, je pa bila letošnja najmanj osončena od leta 2015.

Kot so dodali na Arsu, je bila letošnja jesen po skupni mesečni statistiki temperature zraka in višine padavin še najbolj podobna tisti iz leta 2013.