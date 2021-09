Letošnja jesen: kombinacija udobja, elegance in klasičnih linij. Preverite najlepše modele in stile, ki jih bomo z veseljem nosile to jesen!

Jesensko obdobje prinaša mnoge radosti, ki jih komaj pričakamo, kot so vonj sveže pečenega kostanja, slastne vroče čokolade ali skodelice toplega čaja, hkrati pa je to tudi čas, ki kar kliče po udobju na vseh poteh. Prav zato je nova kolekcija Deichmann za letošnjo jesen in zimo polna mehkih, udobnih in toplih modelov – ki hkrati z elegantnimi klasičnimi linijami poskrbijo za stilsko dovršen videz.

To so podplati, ki so nas navdušili že v preteklih sezonah, letos pa smo z njimi obogatili številne modele in jim nadeli prekrasne barve, ki jih boste zlahka vključili v svoj stajling. Nizki škornji, škornji z vezalkami in gležnjarji z igrivimi okrasnimi zadrgami ali kovinskimi poudarki na podplatu – elegantno in udobno obenem! To jesen so v ospredju trpežni podplati, vpadljive zaponke, luknjice in kroglice v kovinskem ali lakiranem videzu usnja. Neskončno kombinacij, stilov in možnosti za enkraten stajling!

Office chic z glomaznimi loaferkami in gležnjarji

To sezono gležnjarji in loaferke dokazujejo, da so lahko veliko več kot zgolj elegantni! Prepričali vas bodo domiselni stili gležnjarjev, kjer kombiniramo različne višine, debelejše podplate, pete in videz lakiranega usnja. Tudi loaferke so doživele preobrazbo z novim, debelejšim podplatom in osvajajo srca vsakega pravega ljubitelja mode. Nevtralni odtenki z močnejšimi, opaznejšimi verigami in zaponkami pa bodo še lepše zaokrožili vaš office chic stajling!