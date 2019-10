Letošnja novoletna okrasitev Ljubljane poklon pokojnemu Modicu

V Ljubljani so že začeli postavitev lučk, ki bodo v decembrskem času krasile prestolnico. Letošnja postavitev bo v celoti poklon pokojnemu umetniku Zmagu Modicu, ki je zasnoval postavitev Vesoljna Ljubljana. Lučke bodo sicer prižgali na zadnji petek pred prvo adventno nedeljo, to bo 29. novembra.

Slikar in vsestranski umetnik Zmago Modic je preminul avgusta. Na Mestni občini Ljubljana (Mol) so zapisali, da bodo v letošnjo postavitev vključili vse njegove teme. "Na ta način in v tej obliki bo predstavljala poklon in retrospektivo njegovega dolgoletnega ustvarjanja,"so sporočili.

Umetnikove pripovedi o Vesoljni Ljubljani zaenkrat ne bodo zamenjali. FOTO: Dare Čekeliš

K sodelovanju pa je občina povabila sina Zmaga Modica fotografa in strokovnjaka za oblikovanje svetlobe Urbana Modica. Kot so zapisali na Molu, je Urban Modic vsa leta sodeloval s svojim očetom in bo lahko najbolj verodostojno tudi dograjeval avtorsko delo preminulega umetnika. Vizija slikarja Zmaga Modica je sicer bila celovita okrasitev mesta, pri kateri bi do izraza prišli likovni učinki sestavljanja svetlobnih podob brez motečih elementov. Prizadeval si je poenotiti likovno govorico na eni strani in dodati na drugi nekatere nove elemente, da bi se ljudi tudi bolj dotaknila vsebina njegovih pripovedi.

Novoletna okrasitev bo predvidoma stala 220.000 evrov. FOTO: Damjan Žibert

Zamenjave ne bo tudi zaradi visokih stroškov Umetnikove pripovedi o Vesoljni Ljubljani pa zaenkrat ne bodo zamenjali tudi zaradi visokih stroškov, povezanih z zamenjavo velikega števila svetlobnih teles in skulptur. Spremembe bodo vpeljevali postopoma in z diskretnim vnašanjem novih zamisli. "Okrasitev po zamisli Zmaga Modica je še vedno zelo privlačna in povedna, njegova svetlobna upodobitev geneze privablja na desettisoče obiskovalcev, med njimi mnoge iz tujine, tako da ostaja ena od najmočnejših prvin identitete novoletne Ljubljane," so še zapisali.

Ljubljano bo letos osvetljevalo približno 50 kilometrov luči. FOTO: Damjan Žibert