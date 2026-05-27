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Letošnja počitniška sezona: več vprašanj, a tudi jasni odgovori

Ljubljana, 27. 05. 2026 00.15 pred 29 dnevi 3 min branja 0

Avtor:
P.R.
Palma

V zadnjem času je potovalno/počitniški prostor zaznamovan z novicami o podražitvah goriva, prilagoditvah v letalskih voznih redih ter zmanjševanju števila letov pri posameznih prevoznikih. Povsem razumljivo je, da se ob tem pojavljajo vprašanja, kako varno in smiselno načrtovati letošnje počitnice. Pri turistični agenciji Palma takšne razmere spremljamo zelo pozorno. Ne zato, da bi jih olepševali, temveč zato, da se nanje odzovemo pravočasno in odgovorno.

Palma

Kaj pomenijo spremembe v letalskem prometu v praksi?

Večina sprememb, o katerih poročajo mediji, je posledica racionalizacije poslovanja letalskih družb. Najpogosteje gre za prilagajanje števila letov na relacijah, kjer so bile frekvence zelo visoke, ali kjer povpraševanje ni bilo enakomerno. To ne pomeni, da se potovanja ustavljajo, temveč da se letalski promet prilagaja dejanskim razmeram na trgu.

Pri nizkocenovnih prevoznikih so te prilagoditve bolj opazne, saj so zaradi višjih stroškov goriva prisiljeni hitreje reagirati. Bodisi z odpovedjo posameznih letov bodisi z višjimi cenami. Za potnike, ki potujejo individualno, to lahko pomeni več nepredvidljivosti.

Stabilnost čarterskih poletov ostaja ključna prednost

Pomembno je poudariti, da so čarterski poleti, na katerih temelji velik del naših organiziranih počitnic, tudi letos med najbolj brezskrbnimi oblikami prevoza. Gre za letalske povezave, načrtovane in potrjene več kot leto dni vnaprej. Prav zaradi tega smo pri Palmi letošnjo ponudbo oblikovali premišljeno: z jasno določenimi termini, preverjenimi destinacijami in zagotovljenimi odhodi. To daje potnikom tisto, kar v nekoliko bolj negotovih časih največ pomeni - brezskrbnost in zanesljivost.

Palma

Individualno ali organizirano? Letos ima odločitev večjo težo

V zadnjih letih je bila individualna organizacija potovanj zelo priljubljena. Letos pa opažamo, da tak pristop prinaša več izzivov kot prej. Ob spremembah letov, zamikih ali odpovedih mora posameznik sam usklajevati letalske karte, nastanitve in morebitne dodatne stroške. Pri organiziranih počitnicah je odgovornost jasna in usklajena. Agencija prevzame reševanje zapletov in je vedno na voljo 24 ur na dan.

Rezervacija v zadnjem trenutku letos ne bodo najugodnejše

Letos potniki svoje počitnice načrtujejo precej prej kot v preteklih letih. Evropska potovalna komisija ocenjuje, da bo poleti potovalo več kot 80 % Evropejcev, dodatno pa se del potnikov letos vrača z oddaljenih destinacij nazaj v Evropo in Sredozemlje. To pomeni večji pritisk na letala, hotele in najbolj priljubljene termine.

Prostora za vse želene termine zato ne bo, cene letalskih prevozov in nastanitev pa bodo postopoma rasle. Če letos še posebej velja rek "danes je ceneje kot bo jutri", velja prav pri rezervaciji poletnih počitnic.

Pri Palmi zato potnikom svetujemo predvsem eno: rezervacijo opravite pravočasno in si zagotovite mirno načrtovanje dopusta ter 100 % zagotovljene čarter polete iz Ljubljane.

Palma

POLETJE pod Palmo 2026

Koledar čarter destinacij iz Ljubljane, dnevi in obdobje letenja:

DestinacijaDan letenjaObdobje poleta
Antalya (Turčija)četrtek28. 5. – 5. 11.
Lefkas (Grčija)torek2. 6. – 6. 10.
Kefalonija (Grčija) torek2. 6. – 6. 10.
Zakintos (Grčija)torek2. 6. – 6. 10.
Kos (Grčija)sreda3. 6. – 30. 9.
Samos (Grčija)sreda3. 6. – 30. 9.
Lezbos (Grčija)sreda10. 6. – 23. 9.
Limnos (Grčija)sreda10. 6. – 23. 9.
Costa Brava (Španija)petek12. 6. – 2. 10.
Kreta – Heraklion (Grčija) petek22. 5. – 30. 10.
Santorini (Grčija)petek22. 5. – 9. 10.
Kreta – Chania (Grčija)petek19. 6. – 25. 9.
Karpatos (Grčija)sobota23. 5. – 10. 10.
Rodos (Grčija)sobota23. 5. – 31. 10.
Črna gora (Tivat)sreda17. 6. – 23. 9.
Hurghada (Egipt)sobota365 dni

 

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