Letošnja regata Go to Barcolana from Slovenia ponovno pod pokroviteljstvom Hotela Kempinski Palace Portorož in MK Group

Lani je na regati Go to Barcolana from Slovenia by Kempinski nastopilo 62 slovenskih jadralnih posadk.

Lanskoletni regati sta postregli z rekordno udeležbo tako jadralnih posadk, kot obiskovalcev, saj je bilo jasno, da bo jubilejna 50. izvedba Barcolane nekaj posebnega. Na reli regati Go to Barcolana from Slovenia, od Portoroža do Trsta, je lansko leto slavila posadka Tutta trieste 2 s krmarjem Milošem Radonjićem, z nedeljsko progo Barcolane, pa je najhitreje opravila italijanska posadka z jadrnico Spirit of Portopiccolo.

S podporo jadralnemu prazniku pa nadaljujeta tudi Kempinski Palace Portorož in MK Group na čelu z Miodragom Kostićem, ki ostajata glavna pokrovitelja slovensko obarvane regate Go to Barcolana from Slovenia ter partnerja prestižne Barcolane. Tudi po njuni zaslugi, slovenski jadralci, po zaslugi MK Group in hotela Kempinski Palace Portorož, že drugo leto zapored regato začnejo v Portorožu.

»Kot ena izmed vodilnih hotelskih verig v regiji, MK Group aktivno prispeva k razvoju slovenskega turizma in tako Portorož pozicionira kot eno izmed najbolj mondenih in prestižnih turističnih destinacij v tem delu Jadrana,« je poudarila Aleksandra Stojanović, direktorica korporativnih poslov MK Group, ter dodala, da je strateška usmeritev MK Group podpora lokalnim skupnostim in lokalnim dogodkom. S tem želijo, da destinacije kjer poslujejo, postanejo turistično atraktivne ter vse bolj prepoznavne v svetu. To je hkrati eden izmed glavnih razlogov zakaj je MK Group skupaj s hotelom Kempinski Palace Portorož tudi letos poskrbela, da se jadralna regata Go to Barcolana začenja prav v Portorožu.