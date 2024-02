Letošnja sezona gripe zelo huda, Slovenija izstopa po številu smrti

33-letna Ana, ki je že skoraj mesec dni bolna, se nam je oglasila po telefonu. Sredi januarja so se pojavili simptomi, podobni gripi: slabo počutje, povišana telesna temperatura in kašelj. "14 dni sem poskušala odležati in preboleti, ampak ni šlo nikakor na bolje, tako da sem potem šla k dežurnemu zdravniku, ampak so me kar poslali domov, da je viroza," pripoveduje. Ker pa tudi naslednji teden ni bila bolje, ravno nasprotno: njeno zdravstveno stanje se je še poslabšalo, je še enkrat obiskala zdravnika. "Nisem mogla dihati, kašelj je bil vedno slabši, vročina nikakor ni padla, pulz se mi ni umiril, sem imela 120, 130 dan in noč," nadaljuje pripoved.

Zdravnik jo je takoj napotil na urgenco, kjer so ji prvič v treh tednih slikali pljuča, kljub temu da je imela v preteklosti že težave. "Je potem takoj videl, da gre za pljučnico, potem je pa še kasneje dal narediti krvne preiskave, ki so pokazale sepso."

Pri zelo hudih oblikah pljučnice je namreč možno, da bakterija ali virus, ki je povzročil pljučnico, vstopi tudi v krvni obtok in okužba napreduje v sepso. Ana je bila takoj hospitalizirana in je zdaj že doma. Pritisk na bolnišnice pa je zaradi respiratornih obolenj te dni še vedno velik, pravi Matjaž Jereb z infekcijske klinike.

"Med bolniki z respiratornimi okužbami v osnovi, ki potrebujejo bolnišnično obravnavo, zdravljenje, pa je kar nekaj bolnikov s sekundarnimi bakterijskimi zapleti, gre za starejše bolnike. Prav za tovrstnimi zapleti bolniki neredko tudi umirajo," pove.

Slovenija je imela decembra celo največ presežnih smrti med vsemi evropskimi državami. Na NIJZ pravijo, da k temu prispeva tudi sezona gripe in drugih akutnih okužb dihal, ki je po nekaj letih ponovno intenzivna. "Trenutno je sicer še sezona v polnem razmahu, vendar se število posvetov, obiskov v ambulantah v primarnem zdravstvu zaradi akutnih okužb dihal kar zmanjšuje," pravi Eva Grilc z NIJZ.

In na kaj morajo biti pozorni tisti, ki se jim simptomi ne poležejo po petih do 10 dneh oziroma se še poslabšajo? "Če težko dihate, če vas duši, če vas boli pri dihanju, če ne morete zbiti temperature, če prehitro dihate in če je preveč pičel urin, zelo malo, deci ali dva temnega urina na dan, to so vse dejavniki, zaradi katerih je treba takoj priti," pojasni družinska zdravnica Nena Kopčavar Guček.

"Tudi jaz sem si mislila, da mogoče nima smisla iti k zdravniku drugič, ker me bodo verjetno spet poslali domov z enako diagnozo in s tem, naj počivam, ampak sem se nekako poslušala in sem vedela, da nekaj ni v redu in da ni normalno, da se počutje slabša, ne izboljšuje," pa pravi Ana, ki si je s tem verjetno tudi rešila življenje.