Letošnje božičnice: rekord skoraj 5.000 evrov bruto

Začenja se veseli december, tisti mesec v letu, ko številni delodajalci zaposlene razveselijo z izplačilom delovne uspešnosti oziroma božičnice. Čeprav ta po zakonu ni obvezna, je marsikje že prava stalnica. Trgovine, zavarovalnice, banke, tudi državna podjetja ... mnogi so višino letošnjega dodatka ob koncu leta zaposlenim že sporočili, nekateri bodo to storili prihodnji teden. Pa zneski? Od nekaj sto evrov, tudi v obliki darilnih bonov, pa vse do skoraj pet tisočakov bruto.