Letošnje božično drevo: kako izbrati umetno jelko, ki je videti kot prava?

Praznični čas se za marsikoga začne s trenutkom, ko v dnevni sobi postavimo božično drevo. In če so bile umetne jelke nekoč predvsem praktična alternativa pravemu drevesu, so sodobni modeli naredili velik korak naprej. Pri kakovostnejših umetnih jelkah je danes poudarek predvsem na čim bolj naravnem videzu: realističnih iglicah, nepravilno razporejenih vejicah, različnih odtenkih zelene barve in obliki, ki posnema pravo smreko ali jelko. Prav zato se pri nakupu ne odločamo več samo med pravo in umetno jelko. Izbiramo med klasičnimi zelenimi, zasneženimi in ozkimi slim modeli, drevesi s PE oziroma 3D iglicami ter jelkami z že vgrajenimi LED-lučkami.

"Pri kakovostni umetni jelki je najpomembneje, da je lepa že brez okraskov. Ko krošnja, iglice in oblika delujejo naravno same po sebi, potrebujemo za končni praznični učinek bistveno manj dekoracije."

Umetna jelka ni več samo praktična izbira

Prednost umetnega božičnega drevesa je velika: uporabljamo ga lahko več sezon, ne izgublja iglic, ni ga potrebno vsako leto pravočasno znova kupiti in po praznikih odvreči. Toda v zadnjih letih se je spremenilo predvsem to, kaj od umetne jelke pričakujemo. Kupci iščejo božično drevo, ki ne deluje umetno. Zato lahko danes med umetnimi jelkami in novoletnimi drevesi izbiramo med različnimi oblikami, višinami in tehnologijami izdelave. Pri primerjavi se zato splača pogledati nekoliko dlje od cene. Pomembni so material iglic, gostota krošnje, način sestavljanja, širina drevesa in kakovost konstrukcije.

Kaj pravzaprav pomenijo PE oziroma 3D iglice?

To je eden najpomembnejših podatkov pri izbiri umetne jelke, hkrati pa izraz, ki ga kupci pogosto zasledijo brez natančne razlage. PE je kratica za polietilen. Pri kakovostnejših umetnih jelkah se uporablja za izdelavo tridimenzionalnih iglic, zato jih pogosto imenujemo PE ali 3D iglice. Za razliko od klasičnih PVC-iglic, ki so praviloma izdelane iz ravnih trakov materiala, so PE-vejice oblikovane oziroma ulite v tridimenzionalni obliki (3D). Posnemajo dejansko vejico smreke ali jelke, zato niso ploske. Imajo volumen, oblikovane konice in bolj naravno strukturo. Prav zaradi tega so od blizu in pogosto tudi na dotik precej bolj podobne pravim vejicam. Podrobneje je razlika med materiali predstavljena v vodiču kaj so PE oziroma 3D iglice pri umetnih jelkah . Pozor! Niso vse 3D PE iglice enake, preverite, ali imajo realistično zeleno barvo z več odtenki, so lepo oblikovane iglice in vsebujejo vse detajle, kot jih imajo naravne iglice? Pri nekaterih premium modelih je iz PE-materiala izdelana celotna vidna krošnja, pri drugih pa proizvajalci kombinirajo PE in PVC. PE-vejice so nameščene predvsem na zunanjem delu, kjer ustvarjajo realističen videz, PVC pa se uporablja globlje v krošnji za dodatno gostoto. To je lahko zelo dobra kombinacija, saj drevo na pogled ostane realistično, hkrati pa ima polno in bogato notranjost.

100 % PE jelka ali kombinacija PE in PVC?

Tu ni nujno, da je odgovor vedno enak. Če je prioriteta čim bolj realističen videz tudi povsem od blizu, so zanimive predvsem 100-odstotne PE-jelke. Njihove vejice so izrazito tridimenzionalne, zato je božično drevo lahko lepo tudi z zelo malo okraski. Kombinacija PE in PVC pa omogoča predvsem večjo gostoto krošnje. Kakovosten model lahko na zunanjem delu uporablja zelo realistične PE-vejice, notranjost pa zapolni z mehkejšimi PVC-vejicami. Pri izbiri je zato bolje pogledati celotno drevo in ne samo odstotka materiala. Pomembno je primerjati, ali sta si materiala PE in PVC zelo podobna? Cenenim jelkam je pogosto odtenek pvc iglic drugačen od PE iglic, zato delujejo zelo umetno.

Ozke oziroma slim jelke – trend, ki rešuje tudi težavo s prostorom

Ena najbolj praktičnih sprememb v ponudbi zadnjih let so slim umetne jelke. Klasična jelka višine 210 ali 240 centimetrov ima lahko zelo širok spodnji del krošnje. V veliki dnevni sobi je to prednost, v manjšem stanovanju pa lahko drevo hitro zavzame preveč prostora. Slim jelke ohranijo višino in praznični učinek velikega božičnega drevesa, njihov premer pa je bistveno manjši. Izbor ozkih oziroma slim umetnih jelk zato ni namenjen samo majhnim stanovanjem. Ozka jelka je odlična tudi: – ob večjem panoramskem oknu, – med sedežno garnituro in steno, – v jedilnici, – na hodniku, – ob stopnišču, – v pisarni ali poslovnem prostoru. Zaradi ožje oblike lahko deluje celo bolj elegantno kot zelo široko drevo. Dober primer so modeli, pri katerih je slim oblika združena še s 100-odstotnimi PE-iglicami. Tako tudi relativno ozka krošnja zaradi realističnih vejic ne deluje prazno.

Višina jelke ni edina dimenzija, ki jo moramo preveriti

Pri nakupu je ena najpogostejših napak, da pogledamo samo višino. "Za našo dnevno sobo potrebujemo 210-centimetrsko jelko," je dober začetek, ni pa dovolj. Dve jelki višine 210 centimetrov imata lahko popolnoma različen premer. Ena bo široka manj kot meter, druga pa lahko v prostoru potrebuje približno meter in pol prostora. Pred nakupom zato izmerimo: višino stropa, razpoložljivo širino prostora in oddaljenost jelke od pohištva oziroma prehodov. Za standardna stanovanja in hiše so zelo priljubljene višine med 180 in 210 centimetri. Za višje strope, večje dnevne sobe, avle in poslovne prostore pa pridejo lepo do izraza jelke višine 240 centimetrov in več. Če želimo na vrh dodati večjo zvezdo ali drug okras, je dobro med vrhom drevesa in stropom pustiti še približno 20 do 30 centimetrov prostora.

Klasična zelena jelka ostaja najbolj brezčasna

Kljub vsakoletnim novim trendom zelena jelka ostaja praznična klasika. Razlog je preprost: prilagodi se skoraj vsakemu slogu dekoracije. Klasične zelene umetne jelke lahko eno leto okrasimo tradicionalno z rdečo in zlato, naslednje leto minimalistično z belo in pastelnimi šampanjc odtenki, tretje leto pa z bolj pisanimi odtenki. Če izberemo kakovostno drevo z realistično krošnjo, lahko zato isto jelko uporabljamo vrsto let in spreminjamo samo dekoracijo. V ospredje se vrača tudi nekoliko manj popoln videz. Naravna smreka namreč nima popolnoma enakomerne geometrijske krošnje. Različno dolge veje in več odtenkov zelene lahko umetni jelki dodajo presenetljivo veliko pristnosti.

Zasnežena jelka ustvari dekoracijo skoraj sama

Povsem drugačen učinek imajo zasnežene umetne jelke . Bela oziroma zasnežena površina na konicah vej ustvari občutek drevesa, ki smo ga pravkar prinesli iz zasneženega gozda. Njihova velika prednost je, da potrebujejo manj dodatne dekoracije. Če ima zasnežena jelka že lepo oblikovano krošnjo in tople bele lučke, so lahko dovolj samo večji okraski v eni ali dveh barvah. Posebej elegantne so kombinacije z zlato, šampanjec, kremno, belo ali naravnim lesom. Za bolj tradicionalen praznični videz pa se s snegom zelo lepo kombinira tudi temno rdeča.

Jelke z vgrajenimi LED-lučkami postajajo vse bolj praktične

Naslednja odločitev je vprašanje osvetlitve. Pri klasični jelki moramo lučke vsako leto navijati okoli drevesa, jih enakomerno razporediti in nato januarja ponovno odstraniti. Pri modelih z integriranimi LED-lučkami je ta korak že opravljen. Pri kakovostni umetni jelki z LED-lučkami je osvetlitev razporejena po celotni krošnji, zato je svetloba enakomernejša, kablov pa je v prostoru bistveno manj. Takšna rešitev je še posebej zanimiva pri velikih in zelo gostih jelkah, kjer bi za podoben učinek sami potrebovali več nizov lučk. Pri izbiri velja pogledati tudi število LED-lučk. Za bolj domač praznični ambient ostaja zelo priljubljena topla bela svetloba.

Hitro sestavljanje je pomembnejše, kot se zdi

Ko umetno jelko postavljamo prvič, se deset ali dvajset minut razlike morda ne zdi pomembnih. Ko postopek ponavljamo vsako leto, pa postane način sestavljanja pomemben del uporabniške izkušnje. Pri večini kakovostnejših modelov se danes uporablja tako imenovani preklopni oziroma hinged sistem. Veje so že trajno pritrjene na osrednje deblo. Posamezne dele drevesa sestavimo, glavne veje pa se nato spustijo oziroma preklopijo v pravilen položaj. Toda ena stvar ostane pomembna ne glede na ceno jelke. Veje je treba po postavitvi oblikovati. Jelka je več mesecev shranjena v škatli, zato so vejice zaradi transporta stisnjene skupaj. Vsako večjo vejo in manjše vejice je treba razpreti v različne smeri. Prav ta korak je pogosto razlika med umetno jelko, ki na fotografiji deluje povprečno, in drevesom z lepo, polno krošnjo.

Novoletna dekoracija - trendi: vračajo se bogate barve, pentlje in nostalgija

Novoletna dekoracija je v zadnjih letih postala precej bolj raznolika. Poleg klasičnih prazničnih kombinacij se vse pogosteje uporabljajo različne teksture, bleščice, večji dekorativni elementi in okraski, ki prostoru dodajo nekoliko bolj razkošen in oseben značaj. Med zelo priljubljenimi barvami ostajajo rdeča, zlata in champagne. Klasična rdeča ustvari tradicionalen božični videz, zlata doda toplino in eleganco, champagne odtenki pa so odlična izbira za svetlejše in nekoliko bolj prefinjene praznične ambiente. Zelo lep učinek nastane tudi s kombiniranjem različnih površin. Mat okraski lahko dopolnjujejo sijoče in bleščeče bunkice, mednje pa dodamo večje dekorativne elemente, ki razbijejo enotnost in ustvarijo globino. Veliko vlogo imajo tudi trakovi in pentlje. Ne uporabljajo se več samo za zavijanje daril, ampak postajajo pomemben del dekoracije same jelke. Širši trak lahko speljemo skozi krošnjo, večje pentlje pa razporedimo med okraske ali uporabimo kot dekoracijo na vrhu drevesa. Pri okraševanju zato ni nujno, da so vsi elementi popolnoma enaki. Veliko bolj zanimiv rezultat dobimo, če kombiniramo različne velikosti okraskov, bleščice, trakove, pentlje, zvezde in posamezne nekoliko bolj izrazite dekorativne kose. Širok izbor novoletne in božične dekoracije omogoča kombiniranje različnih stilov in barv – od tradicionalne rdeče in zlate do elegantnejših champagne tonov.

Hrestači, jeleni in večji dekorativni elementi

V praznične interierje se vedno znova vračajo tudi nekoliko bolj nostalgični motivi. Med najbolj prepoznavnimi so hrestači oziroma nutcrackerji, ki so postali skoraj samostojen simbol božične dekoracije. Večji hrestač lahko postavimo ob jelko, ob vhodna vrata, na stopnišče ali na večjo komodo. Zaradi svoje višine in barvitosti lahko deluje kot samostojen dekorativni element tudi brez dodatnih okraskov. Podobno velja za jelene, božične zvezde in druge praznične figure. Zlasti svetleče figure lahko lepo povežejo notranjo in zunanjo dekoracijo ter ustvarijo izrazitejši praznični ambient.

Girlande in venčki povežejo celoten prostor

Prazničnega vzdušja ni treba omejiti samo na božično drevo. Girlande lahko položimo na kamin, komodo ali praznično mizo, jih speljemo po stopniščni ograji ali namestimo okoli vrat. Dodamo jim lahko mikro LED-lučke , pentlje, trakove in nekaj okraskov v podobnih barvah, kot jih uporabljamo na jelki. Tako ustvarimo občutek, da je praznična dekoracija premišljeno povezana skozi celoten prostor. Podoben učinek imajo božični venčki , ki jih lahko namestimo na vhodna vrata, steno, okno ali nad kamin (ne smeti vroč). Tudi pri venčkih lahko kombiniramo zelenje, bleščice, trakove in večje pentlje.

Svetloba ustvari pravi praznični občutek

Pri praznični dekoraciji ima zelo pomembno vlogo svetloba. Tople LED-lučke ustvarijo prijeten in domač ambient ter se lepo podajo tako klasičnim kot modernejšim dekoracijam. Poleg jelke jih lahko uporabimo na girlandah in venčkih, v dekorativnih vazah ali skupaj z večjimi svetlečimi figurami. V ponudbi novoletnih lučk in praznične dekoracije lahko tako poleg klasičnih okraskov poiščemo tudi različne svetlobne elemente, girlande, venčke, hrestače, jelene in druge dekorativne dodatke.

Tudi spodnji del jelke je del dekoracije

Pri končnem videzu božičnega drevesa pogosto pozabimo na stojalo. Kovinsko stojalo lahko sicer skrijemo z darili, vedno bolj priljubljena rešitev pa so dekorativne košare za jelke . Te prekrijejo spodnji del drevesa in mu dajo bolj zaključen videz. Okoli košare lahko razporedimo darilne škatle, manjše figure ali dekorativne veje in tako ustvarimo celotno praznično sceno. Najlepši rezultat običajno nastane takrat, ko se skozi prostor ponavljajo podobne barve in materiali. Če na jelki uporabljamo zlato in champagne, lahko enake odtenke vključimo tudi v venček, girlando in dekoracijo mize. Če izberemo rdečo in zlato, lahko motiv nadaljujemo z večjimi pentljami, hrestači in svetlečimi elementi. Novoletna dekoracija tako ni več sestavljena samo iz jelke in nekaj okraskov. Z usklajenimi girlandami, venčki, lučkami, pentljami, figurami in drugimi dodatki lahko celoten prostor povežemo v praznični ambient, ki deluje premišljeno in prijetno.

Koliko okraskov potrebuje moderna božična jelka?

Ni nujno, da veliko. Če je jelka sama po sebi gosta in realistična, se lahko dekoracija umakne nekoliko v ozadje. Trend sodobnega prazničnega doma je zato pogosto sestavljen iz treh elementov:

kakovostnega drevesa, dobre osvetlitve in nekaj premišljeno izbranih okraskov.

Namesto desetih različnih barv lahko izberemo dve ali tri. Večje krogle postavimo globlje v krošnjo, manjše proti konicam, med njimi pa pustimo dovolj prostora, da je še vedno vidna sama struktura drevesa. Če želimo bogatejši videz, lahko dodamo trakove, pentlje, večje cvetove ali dekorativne vejice.

Kaj izbrati za letošnjo praznično sezono?

Če iščemo božično drevo, ki ga bomo uporabljali več let, je smiselno izbrati model predvsem glede na prostor in slog doma, ne samo glede na trenutni trend. Za klasičen dom je varna izbira gosta zelena jelka. Za manjši prostor je odlična slim jelka. Za izrazito zimski ambient zasnežena jelka. Za najbolj naraven videz velja pogledati predvsem modele z visokim deležem PE oziroma 3D iglic. Če pa želimo čim hitrejšo postavitev, so zelo praktične jelke z že vgrajeno LED-osvetlitvijo. Še širši izbor različnih umetnih božičnih in novoletnih jelk omogoča primerjavo različnih višin, oblik in tipov krošenj na enem mestu. Pri večjih prostorih so zanimivi tudi zelo bogato osvetljeni modeli. Na primer novoletna jelka Nordmann 210 cm z 900 LED-lučkami združuje veliko in gosto krošnjo z že vgrajeno osvetlitvijo. Na koncu pa ostaja najboljši test pri izbiri božičnega drevesa presenetljivo preprost.

Poglejte jelko brez okraskov.