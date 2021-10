V programih za brezdomce v letu 2020 več kot 3300 uporabnikov

Z geslom želijo v društvu Brezdomni poudariti, da v koronskih časih drugo leto zapored bijejo še posebej težke bitke, ko skladno z razpoložljivimi močmi in danostmi osmišljajo vsakdan in mesec za mesecem. Brezdomnim ljudem so na razpolago 24 ur na dan vseh 365 dni v letu.

"Osmišljamo, ustvarjamo, kreiramo pogoje za dom, kar je v teh časih težka, včasih malček utopična domača naloga. A vztrajamo zaradi vseh tistih 3188 uporabnikov, ki jih je vseslovenska brezdomna mreža znotraj svojih programov zabeležila v prvem letošnjem polletju," so zapisali v sporočilu za javnost.

Društvo Brezdomni - do ključa bo dan obeležilo predvsem na simbolični ravni in ga pospremilo z narobe obrnjenimi dežniki in oguljenimi čevlji s sporočilom, ki opozarja na drugačen dom in posledične stiske.

V programih za brezdomce v letu 2020 skupno več kot 3300 uporabnikov

Ob svetovnem dnevu brezdomcev je zagovornik načela enakosti Miha Lobnik priporočil sprejem ukrepov za izboljšanje njihovega položaja in preprečevanje brezdomstva. Brezdomci so zaradi svojega družbenega statusa po njegovem mnenju pogosto diskriminirani in tarče različnih oblik nasilja.

V Sloveniji je bilo po navedbah zagovornika v programih za brezdomce v letu 2020 skupno več kot 3300 uporabnikov, od tega skoraj 80 odstotkov moških. Že siceršnjo socialno izključenost in socialne stiske je okrepila epidemija. Ob tem je spomnil, da je Evropski parlament v svoji resoluciji lani opozoril, da je ljudi, ki imajo v EU težave z iskanjem prenočišča oziroma le-tega nimajo, 70 odstotkov več kot pred desetimi leti.