Letošnje leto bo skoraj zagotovo najbolj vroče v zgodovini meritev

Povprečno globalno temperaturo, izmerjeno v septembru, so presegle le temperature v septembru 2023, so danes sporočili iz službe za spremljanje podnebnih sprememb na osnovi več milijard meritev, ki so jih opravili sateliti, ladje, letala in vremenske postaje te evropske službe po vsem svetu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Globalno segrevanje ozračja ne pomeni samo vse višjih temperatur, temveč ima tudi posredni učinek, ki ga sprožajo višje temperature atmosfere in morij. Ker toplejši zrak lahko vsebuje več vlage in ker hkrati iz toplejših oceanov izhlapi več vode, se spremembe izrazijo v intenzivnejših padavinah in nevihtnih dogodkih.

Septembra je v nekaterih delih sveta v le nekaj dneh padla večmesečna količina padavin, je povedala namestnica direktorja službe Samantha Burgess. Pojasnila je, da se z naraščanjem temperatur tveganje za izjemne količine padavin še povečuje.