Letošnje najbolj zaželjene destinacije za dopust

Maldivi

Maldivi so skupina 2000 majhnih atolov v Indijskem oceanu in verjetno se vsi strinjamo, da so na seznamu rajskih destinacij obvezni. Bele rajske plaže, podvodni svet kot iz risanke, turkizno morje in čudovite visoke palme jih naredijo še posebej sanjske. Primerni so tako za tiste željne zabave, kot za ljudi, ki želijo brezčasno poležavati in se razvajati. Prav tako pa bodo na Maldivih na svoj račun prišli najrazličnejši avanturisti, saj nudijo mnogo vodnih športov in ostalih dejavnosti, kot so snorkljanje, potapljanje z morskimi psi, vožnja z vodnim skuterjem in podobno. Maldivi so lahko izjemno dragi, če se boste odločili dopust preživeti v luksuznih resortih, vendar pa lahko prav tako povsem dostojno prenočite za veliko manj denarja in v lastni režiji raziskujete sosednje otočke.

Zanzibar

Gre za otok v Indijskem oceanu, ki spada pod Tanzanijo. Velja za topel kotiček sveta, kamor se lahko odpravite skozi vso leto, saj je sonca vedno v izobilju. Razlogov za obisk Zanzibarja je veliko, saj nudi dolge peščene plaže, pisan podvodni svet, ogromno vodnih športov, dišečih začimb in ogled le-teh na plantažah, morski safari, snorkljanje, igranje z opicami, plavanje z delfini in še mnogo drugega. Hkrati pa je znan po svoji izredno bogati zgodovini.

Cookovi otoki

Otočje leži v južnem Pacifiku, v istem časovnem pasu kot Havaji. Sestavlja ga 15 otočkov, ki jih lahko obiščete z notranjimi leti oziroma ladjami. Ko boste prispeli na Cookove otoke, vas bo pričakala čudovita modrina morja, bele plaže in prijazni ljudje, ki vas bodo sprejeli s širokim in pristnim nasmehom. Na Cookovih otokih so zelo priljubljene tudi poroke, kjer vam tamkajšnji poročni organizatorji priskrbijo prav vse kar si zamislite in kar je najlepše, poroka tam je uradna in tako priznana tudi pri nas.

Egipt

Egipt je velika država v severovzhodni Afriki in je znan po svoji bogati in dobro ohranjeni kulturni dediščini, hkrati pa nudi več kot 3000 km plaž s čudovitim koralnim grebenom. Primeren je tako za avanturiste in ljubitelje zgodovine kot tudi za pare in družine, ki želijo zgolj uživati v enem izmed mnogih resortov, ki jih Egipt ponuja.

Nepal

Nepal je celinska država v južni Aziji in leži v glavnem v Himalaji. Je ena izmed držav, kamor Slovenci potujejo najraje. Prepričata nas predvsem čudovita narava in izredno prijazni ljudje. Potovanje v Nepal je namenjeno ljudem, ki obožujejo hribovja ter neokrnjeno naravo, adrenalinskim navdušencem ter vsem, ki jih zanima bogata kulturna dediščina te države (templji, samostani, itd.).

Naj vam opekline na koži ne pokvarijo dopusta!

Kamorkoli se že boste podali, boste vedno naleteli na čudovito naravo, ki vas bo pritegnila s svojimi bolj ali manj skriti aduti. Vedite, da ima prav vsak kotiček tega sveta svoj poseben čar, ki vas bo popeljal v nova doživetja, zato se jim povsem prepustite. Naj bodo vaše počitnice karseda lepe, brezskrbne in nepozabne!

