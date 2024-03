Letošnje počitnice z letalom bodo dražje

Zaradi pomanjkanja letal so pri Ryanairu zmanjšali oceno števila potnikov, ki jih bodo prepeljali v tekočem poslovnem letu. Prvotno so za poslovno leto, ki se bo končalo marca 2025, napovedali 205 milijonov prepeljanih potnikov. "Z manjšim številom letal bomo morda morali teh 205 milijonov zmanjšati na 200 milijonov," je v pogovoru z novinarji ocenil O'Leary.

"To verjetno pomeni, da bo tudi naša letošnja rast v Evropi omejena, in menim, da bo to vodilo k višjim cenam poletnih vozovnic v Evropi," je dejal. Letalske vozovnice se bodo po O'Learyjevi oceni v primerjavi z lanskim poletjem najverjetneje podražile za od pet do 10 odstotkov.

Namesto 57 le okoli 40 letal

Ryanair je z ameriškim proizvajalcem letal Boeing sklenil pogodbo o dobavi 57 letal do prihodnjega marca, vendar pri irskem letalskem prevozniku zdaj pričakujejo, da jih bodo do takrat dobili 40 do 45.

Boeing se namreč sooča s težavami, odkar je z boeinga 737 max 9 družbe Alaska Airlines 5. januarja letos kmalu po vzletu odpadel panel z vrati. Zaradi pomislekov glede nadzora kakovosti novih Boeingovih letal je prišlo do omejitve hitrosti proizvodnje letal.