Slovenija

Letošnje poletje nadpovprečno toplo in osončeno

Ljubljana, 04. 09. 2025 17.13 | Posodobljeno pred 1 uro

Po delnih in še ne povsem preverjenih podatkih je bilo letošnje meteorološko poletje na državni ravni nadpovprečno toplo, podpovprečno namočeno in bolj osončeno kot običajno. Odklon temperature zraka od povprečja primerjalnega obdobja 1991–2020 je na državni ravni znašal 1,5 stopinje Celzija, kar letošnje poletje uvršča na šesto mesto najtoplejših poletij od leta 1950. V tem obdobju je bilo najtoplejše poletje 2024, z odklonom 2,4 stopinje Celzija, le malenkost hladnejše je bilo poletje 2003. Najhladnejše v tem obdobju je bilo poletje 1978, z odklonom –3,2 stopinje Celzija, so strnili pri Arsu.

Kot so izpostavili, so bili nadpovprečno topli vsi trije meseci letošnjega poletja. Najbolj izstopa rekordno topel junij, z odklonom 3,6 stopinje Celzija, ki je močno doprinesel k zelo toplemu poletju. Julija smo zabeležili temperaturni odklon 0,4  stopinje Celzija, avgusta pa 0,5 stopinje Celhzija. Prostorsko gledano je bila povprečna temperatura letošnjega poletja povsod po Sloveniji nadpovprečna. 

Poletja so se ogrela že za več kot 3,5 stopinje Celzija

Kot so poudarili, je letošnje poletje že enajsto po vrsti s pozitivnim temperaturnim odklonom, v zadnjih šestnajstih letih pa je imelo le poletje 2014 negativni temperaturni odklon. Pred letom 2000 so bila leta s pozitivnim temperaturnim odklonom redkost, našteli so le štiri. Od sedemdesetih let prejšnjega stoletja, ko se je temperaturni trend obrnil v pozitivno smer, so se poletja ogrela že za več kot 3,5 stopinje Celzija. Trend ogrevanja v zadnjih tridesetih letih znaša na ravni Slovenije 0,9 C/desetletje, je statistično značilen in od vseh letnih časov največji.

Višina padavin je bila na državni ravni pod dolgoletnim povprečjem. Junij je bil rekordno suh, saj je padlo je 23 % običajne količine padavin, in je doprinesel največ k suhemu poletju. Nekoliko manj padavin kot običajno je bilo tudi avgusta (95 %). Srednji mesec poletja, julij, pa je bil nadpovprečno namočen, s kazalnikom višine padavin 141 %.

Osončenost je bila v letošnjem poletju glede na primerjalno obdobje 1991–2020 nadpovprečna. Kazalnik osončenosti je znašal 113 %, kar je četrta najvišja vrednost od leta 1961 in približno toliko kot poleti 2021. Največ sončnega vremena je bilo poleti 2017, 115 % dolgoletnega povprečja, najmanj pa v poletju 1975, petino manj kot običajno.

Junij je bil rekordno sončen (46 % na dolgoletnim povprečjem), avgust nekoliko nadpovprečno osončen (5 % nad dolgoletnim povprečjem), julija pa je bilo sonca približno za desetino manj od povprečja.

Prostorsko gledano je bilo sonca povsod več kot običajno, kazalnik osončenosti je večinoma znašal med 105 in 115 % dolgoletnega povprečja. Največji presežek sončnih ur je bil na Koroškem in v jugovzhodni Sloveniji, najmanjši pa v delu zahodne Slovenije. Poletje 2025 je po skupni mesečni statistiki temperature zraka in višine padavin najbliže letu 2017, ki je bilo približno enako toplo, a bolj suho, tudi prostorska razporeditev padavin se je med obema letoma razlikovala.

