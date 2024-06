Letošnje poletje ne boste "švicali"

Če ste spomladi škripali z zobmi, ker je bilo vreme nadpovprečno vlažno in se padavine kar niso nehale, potem so vas zadnji dnevi zagotovo razveselili: končno je tu toplo sonce! A z njim prihaja nova nadležna vlaga: dom se razgreje in če ne ukrepate, se boste znojili vi. Prepričajte se, kako se izogniti vročini ter si zagotoviti primerno temperaturo in optimalno vlago doma.

Posledice vročine v domu so neprijetne in močno vplivajo na počutje. Podnevi ste bolj utrujeni, saj čuti telo vročino kot fizično obremenitev. Tudi možgani delajo drugače, zato je večja nevarnost, da boste postali razdražljivi, se spopadali s stresom in pogosteje čutili slabo voljo. Vročina in posledično znojenje vplivata na poslabšanje kroničnih bolezni, v skrajnem primeru lahko privedeta tudi do dehidracije ali vročinskega udara. Prištejte še motnje spanja, ker se dom tudi ponoči ne shladi. Realnost je preprosta: če ne ukrepate, vas čaka "pasje poletje". Kje je rešitev? V primerno klimatiziranem prostoru. Potrebujete dobro klimatsko napravo. Klimatske naprave hladijo prostore že več kot stoletje. Prvo na svetu so že leta 1902 pognali v newyorškem Brooklynu. Tam je hladila temperaturo in preprečevala čezmerno vlago v industrijskem obratu – tiskarni. Naprava, ki je dobesedno preprečevala "švic" v zraku, je bila osnova za klimatske naprave, ki so v prihajajočih desetletjih nato začele zagotvaljati hlad tudi v domovih.

Pred natanko 70 leti se je pojavil na trgu tudi proizvajalec, ki velja danes po vsem svetu za sinonim kakovosti in je trdno zasidran tudi v Sloveniji: Mitsubishi Electric. Velikan na področju inovacij in visokokakovostnih izdelkov na področju ogrevanja, prezračevanja in klimatizacije (HVAC) je postavil na področju klimatskih naprav nove standarde. Izberite kakovostno klimatsko napravo, saj je to naložba v zdravje in dobro počutje. Je znamka pomembna? Vsekakor. Pa ne le zaradi zagotovila tradicije, izkušenj in preverjene proizvodnje, ampak predvsem zaradi kakovosti klimatske naprave. Pri klimatski napravi niti po naključju ni vseeno, česa je zmožna in kako kakovostna je. Slabe in cenene klimatske naprave imajo vrsto slabosti, ki lahko vplivajo na njihovo učinkovitost, vzdržljivost in delovanje. Porabijo več energije in zvišujejo račun za elektriko, pogosteje se kvarijo, pri vsakodnevni uporabi pa boste njihove pomanjkljivosti opazili predvsem pri tem, da kljub njihovi uporabi v domu ne boste dosegli primerne temperature in stopnje vlažnosti. Take klimatske naprave hladijo bodisi preveč ali premalo. Slišali boste preveč hrupa in čutili, da zrak ni prijeten.

Rešitev je preprosta: izberite dobro klimatsko napravo. Kriteriji naj bodo vrhunska zmogljivost, učinkovitost in dolgotrajna zanesljivost ter preprostost uporabe. In ker postane klimatska naprava del vašega doma, seveda šteje tudi privlačen videz. Vrhunska energetska učinkovitost (A+++), povsem tiho delovanje, učinkovita filtracija s posebnim lastnim filtrirnim sistemom (Plasma Quad Plus) ter dizajnersko oblikovanje in unikaten videz (da, klima je lahko tudi dekorativen element in ne "tujek" v prostoru) v vsaki od kar štirih različnih barvnih različic: to so prednosti, zaradi katerih se na lestvici klimatskih naprav na vrh uvršča model klimatske naprave Mitsubishi Electric MSZ-LN. Kako hitro je lahko klima pri vas doma? Pot do odgovora na vprašanje, kako izbrati najboljšo klimatsko napravo, pa se z izbiro najboljšega modela, ki bo "švical" namesto vas, še ne konča. Naslednji korak je namreč hitra in strokovna montaža. Tako kot ima Mitsubishi Electric prednosti v kakovosti izdelkov, jih ima uradni distributer za Slovenijo, podjetje REAM, pri celotni poprodajni izkušnji, torej tudi pri montaži in servisu z razvejano mrežo poslovnih partnerjev, ki poskrbijo, da bo vaša naprava nameščena strokovno in pravilno.

