Letošnje poletje se bo na lestvici najtoplejših uvrstilo okoli desetega mesta

Najvišjo temperaturo smo v večjem delu države izmerili ob koncu julija. V Mariboru se je 28. julija ogrelo do 32,9 stopinje Celzija. Še za dve desetinki bolj vroče je bilo istega dne v Ljubljani (33,2 stopinje Celzija). Najbolj vroče je bilo sicer na Primorskem. Na Goriškem in v Vipavski dolini se je temperatura večkrat povzpela nad 35 stopinj Celzija, v Podnanosu prvega avgusta kar do 37,3 stopinje Celzija.

Največ vročih dni s temperaturo nad 30 stopinj Celzija smo v zadnjih mesecih pričakovano beležili na Primorskem. Na Goriškem 32, na Obali pa 26. Po nižinah večjega dela države je bilo vročih od 18 do 24 dni, kar je več od dolgoletnega povprečja, a za približno tretjino manj od do zdaj najbolj vročih poletij. Manj kot deset vročih dni pa je bilo letos zabeleženih v višje ležečih krajih.

Zelo pestra padavinska slika

Največ padavin je v letošnjem poletju padlo v gorah. Na Kredarici 727 litrov na kvadratni meter, kar je okoli 15 odstotkov več od dolgoletnega povprečja. Med nižinskimi kraji je bilo največ dežja, skoraj 500 litrov na kvadratni meter, na Koroškem in Celjskem. Takšna količina je za to območje višja od običajne za približno 20 odstotkov. Največje odstopanje od dolgoletnega povprečja so sicer v zadnjih mesecih beležili na Obali, kjer v običajnem poletju pade le okoli 220 litrov dežja na kvadratni meter, letos pa ga je do vključno 25. avgusta padlo kar 75 odstotkov več (385 litrov na kvadratni meter). Nasprotno je v letošnjem poletju primanjkovalo padavin v Posavju in Beli krajini. Po podatkih Arsa so na Letališču Cerklje ob Krki izmerili 268 litrov dežja na kvadratni meter, kar predstavlja štiri petine dolgoletnega povprečja.