Letošnje poletje verjetno brez hujše vročine in suše, a z več neurji

Kot kažejo napovedi evropskega meteorološkega centra ECMWF, bo letošnje poletje nadpovprečno toplo, kar pravzaprav ni nič presenetljivega, saj se med letnimi časi pri nas daleč najbolj segrevajo ravno poletja. Po podatkih Arsa se je povprečna temperatura zraka v Sloveniji v zadnjih 40 letih poleti dvignila za kar tri stopinje Celzija, kar pomeni, da so vročinski valovi pogostejši, izrazitejši in tudi precej dolgotrajnejši kot nekoč.

Če je še pred letom 1990 marsikatero poletje minilo brez vročinskih valov, v zadnjih 25 letih vsako leto beležimo vsaj en vročinski val. Zelo vroča poletja smo imeli v letih 2012, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021 in 2022, najbolj vroče poletje pa v večjem delu Slovenije, z izjemo Primorske in nekaterih alpskih dolin, še vedno ostaja poletje 2003, ko je bilo po podatkih Arsa v Ljubljani kar 52 vročih dni, povprečna najvišja dnevna temperatura zraka pa je znašala 30,2 stopinje Celzija. Povprečno poletje v zadnjih stotih letih ima sicer le 13 vročih dni in popoldansko temperaturo zraka okoli 25 stopinj Celzija.

Tudi letos vročini ne bomo ušli, vseeno pa kaže, da bo letošnje poletje z visokimi temperaturami nekoliko prizanesljivejše od do zdaj najbolj vročih poletij. Najtoplejši zrak se bo zadrževal na Iberskem polotoku in jugu Francije, kjer bodo temperature do dve stopinji višje od dolgoletnega povprečja, medtem ko v večjem delu stare celine, tudi pri nas, temperaturni odklon predvidoma ne bo presegel ene stopinje Celzija. Podobno poletje smo nazadnje imeli leta 2020, ko smo v večjem delu Slovenije našteli med 20 in 25 dni s temperaturo nad 30 stopinj Celzija. Za primerjavo, lansko poletje je bilo na južni strani Alp za več kot dve stopinji in pol toplejše od tridesetletnega povprečja in nam je prineslo med 30 in 50 vročih dni, s čimer smo se močno približali do zdaj najbolj vročemu poletju iz leta 2003.