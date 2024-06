Letošnje sporočilo kurban bajrama pomen družine in družinskih vrednost

Muslimani so z jutranjo molitvijo začeli praznovanje kurban bajrama, štiridnevnega praznika, ki je povezan z romanjem v Meko. Njegovo letošnje osrednje sporočilo govori o pomenu družine in družinskih vrednost. V Sloveniji je bila osrednja bajramska molitev v ljubljanski džamiji.

Osrednja bajramska slovesnost se je v Muslimanskem kulturnem centru Ljubljana začela z molitvijo nekaj minut pred 6. uro. Vodil jo je mufti Nevzet Porić, ki je opozoril na pomanjkanje empatije v družini in medsebojnih odnosih, na nesprejemljivost katerekoli oblike nasilja, na pomembnost zasebnosti ter v luči dogaja v Palestini in Ukrajini na nesmiselnost vseh vojn. Dodal je, da je ta čas priložnost, da drug drugega obiščemo, se pogovorimo in veselimo. "Vrednote, ki naj bi krasile vsako družino, so spoštovanje staršev in starejših, negovanje zakonskih odnosov, izboljševanje moralnih norm in duhovnih vrednot, pravilna vzgoja otrok, ohranjanje družinskih vezi ter medsebojno spoštovanje in razumevanje," je poudaril.

Bajramsko molitev so pripravili tudi v drugih mestih po Sloveniji, kjer deluje Islamska skupnosti v Sloveniji, in sicer v Kranju, Tržiču, na Jesenicah, v Škofji Loki, Postojni, Ajdovščini, Kopru, Kočevju, Trbovljah, Celju, Velenju, Mariboru, Sežani, Izoli, Novi Gorici, Krškem in Novem mestu.

Opozoril je na nasilje v družini, ki se najpogosteje izvaja nad ženskami in otroki. "Opozarjamo, da je vsaka oblika nasilja nesprejemljiva, saj nihče nima pravice izvajati nasilja, ker je to kršitev osnovnih človekovih pravic in kaznivo dejanje. Nasilje v družini pušča posledice na vseh njenih članih, še posebej na otrocih, ki lahko enak vzorec živijo naprej in ga razumejo kot sprejemljivega," je dejal. Mufti je izpostavil pomembnost zasebnosti. "Opažamo potrebo ljudi, da na družbenih omrežjih razkrivajo svojo zasebnost in jo predstavljajo celotnemu svetu. Pogosto se zgodi, da se lažno predstavljamo in objavljamo idilično podobo sebe in svoje družine, medtem ko sta resnična slika in vzdušje našega doma popolnoma drugačna," je dejal in dodal, da je vprašanje pravice človeka do zasebnosti eno temeljnih človekovih pravic v islamu.

Muslimanski verniki so se zbrali na osrednji bajramski molitvi ob kurban bajramu. Bajramsko molitev je vodil mufti Nevzet Porić. FOTO: Bobo icon-expand

Kurban bajram je med drugim čas, ko muslimani opravljajo eno od petih praktičnih islamskih dolžnosti, romanje na hadž. Hadž je globoko simbolično dejanje, ki odraža vero v Boga, predanost ter pomemben trenutek duhovne obnove. Prav tako je za muslimane to priložnost, da se povežejo s svojimi verskimi koreninami in se duhovno okrepijo.

Kurban bajram je ob ramazanskem bajramu eden najpomembnejših praznikov za muslimane.