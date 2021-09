Letošnji 30. SOF posvečen trajnostni družbeni soodgovornosti

SOF se je zaradi največjih okolijskih in družbenih sprememb v zadnjih desetletjih posvetil predvsem raziskovanju odgovornosti in soodgovornosti, ki jo imajo blagovne znamke, agencije in mediji. SOF je poskušal najti poti, vzdržane tako za okolje in družbo kot posel. Na 30. SOF-u se bodo posvetili tematiki trajnostne družbene soodgovornosti, ki presega klasično pojmovanje družbene odgovornosti. Zato so raziskali vloge, ki jih imamo mediji, oglaševalci in agencije pri soustvarjanju družbene resničnosti.

Smo v času, ko našo družbo pretresajo številne družbeno-politične spremembe. Prav zato bo dvodnevni SOF postregel z domačimi in tujimi gosti, s področja politike, oglaševanja, medijskega sveta in kulture. Med govorci bodo tudi znana imena, kot so Aljoša Bagola, Ula Spindler, Aleksander Čeferin, Borut Pahor in mnogi drugi.

Osrednje dogajanje se bo odvijalo v ljubljanskem Litostroju. Vse od jutra bodo udeleženci deležni pestrega programskega dogajanja. Teme o trajnosti, zelenemu bivanju, sonaravnem življenju, poleg tega pa, tako kot vsako leto, niso pozabili na osrednje teme - kreativa in oglaševanje.

30. SOF prinaša novosti v tekmovalnem programu

Svet tekmovalnega programa je za letošnjo tekmo pripravil nekaj novosti, s katerimi želijo festivalu dodati čim več relevantnih tem, dodani sta sekciji 'Kaj' in 'Zakaj'. Največja novost je "koronska" skupina COVID-19 (znotraj sekcije zakaj), kot odgovor na pandemijo, ki je zaznamovala tudi našo industrijo in pošteno izzvala kreativne ustvarjalce v agencijah. V to skupino spadajo vse (integrirane ali samostojne) komunikacijske rešitve, ki so bile ustvarjene v obdobju pandemije, kot odgovor na specifične razmere in kontekst pandemije oziroma z ekskluzivnim namenom, da ciljno skupino obveščajo glede koronavirusa. Polovico vseh sredstev, zbranih s prijavninami za dela v tej skupini, bo SOZ namenila v dobrodelne namene projekta Botrstvo.