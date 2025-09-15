Letošnji BDP nižji od odstotka, izvažamo manj od napovedanega

V začetku leta je bila napoved, da bomo imeli gospodarsko rast dobra 2 odstotka. Spomladi je Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj to napoved znižal na dober odstotek, ker je bilo manj izvoza. Letošnji bruto domači produkt bo nižji od odstotka. Gospodarstvo v Sloveniji se torej ohlaja hitreje kot so sprva mislili.