Slovenija
Letošnji BDP nižji od odstotka, izvažamo manj od napovedanega
V začetku leta je bila napoved, da bomo imeli gospodarsko rast dobra 2 odstotka. Spomladi je Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj to napoved znižal na dober odstotek, ker je bilo manj izvoza. Letošnji bruto domači produkt bo nižji od odstotka. Gospodarstvo v Sloveniji se torej ohlaja hitreje kot so sprva mislili.
