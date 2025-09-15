Svetli način
Letošnji BDP nižji od odstotka, izvažamo manj od napovedanega

Ljubljana, 15. 09. 2025 17.22 | Posodobljeno pred 10 dnevi

Adi Omerović
V začetku leta je bila napoved, da bomo imeli gospodarsko rast dobra 2 odstotka. Spomladi je Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj to napoved znižal na dober odstotek, ker je bilo manj izvoza. Letošnji bruto domači produkt bo nižji od odstotka. Gospodarstvo v Sloveniji se torej ohlaja hitreje kot so sprva mislili.

finančni svet gospodarska rast bdp izvoz slovenija
KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Pomlad 88
16. 09. 2025 18.53
+2
Konec leta bomo v minusov pod to vlado
ODGOVORI
2 0
Veščec
16. 09. 2025 12.45
+5
Kok naj izvažamo,če samo tiste iz 3-jih in 5-ih držav uvažamo
ODGOVORI
5 0
zmerni pesimist
16. 09. 2025 10.52
+7
Seveda ker smo zaradi davkov te vlade dragi
ODGOVORI
7 0
tron3
15. 09. 2025 20.12
+9
V Sloveniji že recesija lomasti, vendar to še ni nič, prava zabava bo kmalu, kr začnite razmišljat reši se kdor se more!!!
ODGOVORI
9 0
