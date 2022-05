Letošnji maj je nadpovprečno vroč. Temperature so glede na 30-letno povprečje višje tudi za več kot pet stopinj in blizu rekordnim vrednostim. Na Obali so že imeli prvo tropsko noč, to noč se temperatura ni spustila pod 20 stopinj, rekordno toplo za ta letni čas je tudi morje. In čeprav se bo konec tedna občutno ohladilo, bo letošnji maj zagotovo med tremi najtoplejšimi v zgodovini meritev. Kakšno pa bo poletje?