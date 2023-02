Letošnji mednarodni dan epilepsije posvečen destigmatizaciji bolezni

Mednarodni dan epilepsije je skupna pobuda Mednarodnega urada za epilepsijo (IBE) in Mednarodne lige proti epilepsiji (ILAE). Kot so pred današnjim mednarodnim dnem zapisali na uradni spletni strani, epilepsija vpliva na skoraj vse vidike življenja osebe z diagnozo bolezni, zato so ga letos posvetili tematiki stigme. Pomembno je namreč, da sebe in druge poučimo o epilepsiji ter ovržemo napačne predstave, s tem pa zmanjšamo diskriminacijo in osebam z epilepsijo zagotovimo dostop do enakih priložnosti, so zapisali.

Kot so navedli, napačne predstave in miti pogosto prispevajo k stigmatizaciji epilepsije. Mnogi ljudje domnevajo, da je epilepsija duševna bolezen, da omejuje dejavnosti ali celo da je nalezljiva. Letošnja kampanja bo zato z deljenjem dejstev o epilepsiji izzvala napačne predstave javnosti o tej bolezni.

Kaj je epilepsija?

Epilepsija je najpogostejša nevrološka motnja, ki povzroča napade, ki imajo lahko različne oblike, prizadene pa en odstotek ljudi vseh ras in vseh socialnih razredov, navaja strokovno-humanitarna organizacija Društvo Liga proti epilepsiji Slovenije.

Vzroki nastanka bolezni in simptomi ter znaki so izrazito raznoliki, pogosto pa so lahko posledica poškodbe možganov, infekcij, krvavitev, tumorjev, alkohola, nekaterih presnovnih motenj in dednosti. V Sloveniji živi okoli 15.000 bolnikov z epilepsijo, na leto pa jih na novo zboli približno tisoč, so zapisali na spletni strani društva.

Epilepsija je najpogostejša v otroški in mladostniški dobi ter po 65. letu. Pri starejših ljudeh je epilepsija tretja najpogostejša nevrološka bolezen za demenco in možgansko kapjo, so še zapisali v društvu.