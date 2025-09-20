Svetli način
Slovenija

Letošnji moto Festivala Stična mladih: Poglejmo z ekranov gor, okoli sebe

Stična, 20. 09. 2025 19.58 | Posodobljeno pred 24 minutami

V najstarejšem slovenskem samostanu poteka 44. tradicionalni katoliški festival Stična mladih. Glavno festivalsko geslo je letos 'Poglej gor', ki mlade nagovarja, da v času digitalne dobe z ekranov pogledajo okoli sebe. V Stični njihove stiske, kot pravijo organizatorji, zbledijo, oziroma so znosnejše, ker se mladi srečajo in si tako pokažejo, da stojijo drug ob drugem. Od ostalih slovenskih festivalov pa Stično ločuje zanimiva podrobnost: alkohol je prepovedan. Česa si mladi želijo in kdo vse se jim je pridružil?

Že dopoldan se je proti stiškemu samostanu zgrinjala nepregledna množica mladih iz vse Slovenije. Letošnji festival Stična mladih je potekal pod posebnim geslom, ki mlade na prvem mestu nagovarja, da se ozrejo proti nebu.

Kot priznava direktor Katoliške mladine Matevž Mehle, pa jih ta moto nagovarja tudi, da z ekranov mobilnih telefonov pogledajo okoli sebe. "Kasneje se je ta misel razvila in tudi naši ustvarjalci so jo poskušali vključiti v določene elemente festivala."

Ki ga je letos spremljala beseda upanje. In česa si želijo udeleženci?

"Upamo, da ostanemo dobre prijateljice, kar smo že dolgo. Smo šle vsaka svojo smer v šolo in zdaj upamo, da se bo to nadaljevalo. Prišle smo se tudi spet podružiti," pripoveduje skupina deklet. "Da bova naredili letnik, pa potem kmalu, čez kakšni dve leti, že izpit za avto," pa pravita drugi udeleženki. Za nekatere med njimi pa bi lahko rekli, da si upajo sanjati. "Da ne bo vojn po svetu, upam za svojo družino, da bo še naprej tako vredu, upam tudi, da bom kdaj spoznal svojega idola Cristiana Ronalda," pripoveduje mladenič, eden od kar 5500 udeležencev.

"Mi z veseljem, s ponosom gledamo mlade, ki prihajajo, se zbirajo in ki vidijo smisel tudi v tem, da se družijo, se srečajo s svojimi škofi, s svojim duhovnikom, in da tudi na tak način iščejo svoje mesto, svoje poslanstvo," pa poudarja opat in predstojnik samostana v Stični Maksimilijan File.

Mlade je na festivalu obiskal tudi nekdanji predsednik države Borut Pahor, ki jim svetuje: "Ko misliš da je konec poti, upanje pokaže nov začetek."

Da vse stiske ki jih mladi doživljajo – "zaradi šole, ranjenih odnosov v družini, ali s fantom, dekletom, in ki jih je res mnogo, nekako zbledijo, oziroma so znosnejše, jih lahko nosimo, ker vemo da nismo v tem sami," pa poudarja koordinator festivala Klemen Kraševec.

In prav to je čar 44. festivala Stična mladih, so še povedali organizatorji. Da je to prostor, kjer se mladi srečajo, si izmenjajo izkušnje in kljub stiskam in preizkušnjam trdno stojijo en ob drugem.

festival Stična mladih srečanje Poglej gor
