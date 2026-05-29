Letošnji nadzor razkril: brez dovoljenja vsak drugi objekt v gradnji

Gradbena inšpekcija je akcijo izvedla med 19. januarjem in 18. majem, in sicer na območjih, kjer ni bilo podanih prijav ali pobud. Namen akcije je bil odkrivanje nedovoljenih gradenj na varovanih in drugih območjih že v času gradnje, še preden bi bili objekti dokončani ali vseljeni.

V akciji je sodelovalo 35 gradbenih inšpektorjev. Ti so uvedli 127 postopkov, od katerih je bilo 125 upravnih inšpekcijskih postopkov in dva prekrškovna postopka, znotraj katerih je bilo od načrtovanih 100 pregledov opravljenih 180. Inšpekcijski nadzor je bil prvenstveno usmerjen v gradnjo zahtevnih in manj zahtevnih objektov, katerih nadzor je v širšem interesu.

Gradbeni inšpektorji so pri izvedbi te akcije v skupaj 125 uvedenih inšpekcijskih postopkih že odločili v 54 zadevah. V teh je bilo do 18. maja odkritih 29 nedovoljenih objektov, kar je 53,7 odstotka preverjenih objektov. Delež vseh izdanih odločb v postopkih, v katerih je že bilo odločeno, pa je 62,9 odstotka.

Inšpektorji so v okviru akcije skupno izdali 34 upravnih odločb. Poleg odločb zaradi nelegalnih, neskladnih in nevarnih gradenj je bilo izdanih tudi pet odločb za odpravo nepravilnosti pri izvajanju gradenj. Ugotovljene kršitve so se nanašale predvsem na neustrezno označitev gradbišč, neograditev in nezavarovanje gradbišč, pomanjkljivo projektno dokumentacijo ter neprijavljen začetek gradnje.

Pri lažjih nepravilnostih so bili investitorji v štirih primerih opozorjeni na nepravilnosti ter pozvani k njihovi odpravi v določenem roku. Inšpektorji so izdali tudi več sklepov o ustavitvi postopkov v primerih, kjer nepravilnosti niso bile ugotovljene oziroma so bile odpravljene že med postopkom.

V okviru akcije sta bila uvedena tudi dva prekrškovna postopka, v katerih sta bili izdani dve prekrškovni odločbi z globama v skupni višini 4000 evrov.

Pomemben del letošnje akcije je predstavljala uporaba daljinskega zaznavanja predvsem na območju enote Novo mesto. Na podlagi sodobnih metod spremljanja prostora so inšpektorji odkrivali sume nelegalnih gradenj, novih utrjenih površin in drugih posegov v prostor. Kar 75 odstotkov odločb na območju enote Novo mesto temelji prav na ugotovitvah daljinskega zaznavanja, ostalih 25 odstotkov pa iz neposredne zaznave inšpektorja.