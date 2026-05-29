Slovenija

Letošnji nadzor razkril: brez dovoljenja vsak drugi objekt v gradnji

Ljubljana, 29. 05. 2026 08.50 pred 1 uro 2 min branja 17

Avtor:
STA
Gradbeni inšpektor

V letošnji akciji nadzora nad tem, ali so gradnje dovoljene, je bil nedovoljen vsak drugi objekt v gradnji ali 53,7 odstotka pregledanih. Lani je bil medtem nedovoljen vsak četrti objekt. "To kaže, da se stanje na terenu ne izboljšuje," so sporočili iz Inšpektorata RS za naravne vire in prostor.

Gradbena inšpekcija je akcijo izvedla med 19. januarjem in 18. majem, in sicer na območjih, kjer ni bilo podanih prijav ali pobud. Namen akcije je bil odkrivanje nedovoljenih gradenj na varovanih in drugih območjih že v času gradnje, še preden bi bili objekti dokončani ali vseljeni.

V akciji je sodelovalo 35 gradbenih inšpektorjev. Ti so uvedli 127 postopkov, od katerih je bilo 125 upravnih inšpekcijskih postopkov in dva prekrškovna postopka, znotraj katerih je bilo od načrtovanih 100 pregledov opravljenih 180. Inšpekcijski nadzor je bil prvenstveno usmerjen v gradnjo zahtevnih in manj zahtevnih objektov, katerih nadzor je v širšem interesu.

Gradbeni inšpektorji so pri izvedbi te akcije v skupaj 125 uvedenih inšpekcijskih postopkih že odločili v 54 zadevah. V teh je bilo do 18. maja odkritih 29 nedovoljenih objektov, kar je 53,7 odstotka preverjenih objektov. Delež vseh izdanih odločb v postopkih, v katerih je že bilo odločeno, pa je 62,9 odstotka.

Inšpektorji so v okviru akcije skupno izdali 34 upravnih odločb. Poleg odločb zaradi nelegalnih, neskladnih in nevarnih gradenj je bilo izdanih tudi pet odločb za odpravo nepravilnosti pri izvajanju gradenj. Ugotovljene kršitve so se nanašale predvsem na neustrezno označitev gradbišč, neograditev in nezavarovanje gradbišč, pomanjkljivo projektno dokumentacijo ter neprijavljen začetek gradnje.

Pri lažjih nepravilnostih so bili investitorji v štirih primerih opozorjeni na nepravilnosti ter pozvani k njihovi odpravi v določenem roku. Inšpektorji so izdali tudi več sklepov o ustavitvi postopkov v primerih, kjer nepravilnosti niso bile ugotovljene oziroma so bile odpravljene že med postopkom.

V okviru akcije sta bila uvedena tudi dva prekrškovna postopka, v katerih sta bili izdani dve prekrškovni odločbi z globama v skupni višini 4000 evrov.

Pomemben del letošnje akcije je predstavljala uporaba daljinskega zaznavanja predvsem na območju enote Novo mesto. Na podlagi sodobnih metod spremljanja prostora so inšpektorji odkrivali sume nelegalnih gradenj, novih utrjenih površin in drugih posegov v prostor. Kar 75 odstotkov odločb na območju enote Novo mesto temelji prav na ugotovitvah daljinskega zaznavanja, ostalih 25 odstotkov pa iz neposredne zaznave inšpektorja.

KOMENTARJI17

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

travc
29. 05. 2026 10.29
Glede na to da je moja hiša zgrajena pred prvo svetovno vojno je tudi na črno??Samo par hiš je zgrjeno v tistem času kar se vidi že po arhitekturi druge pa so bile uničene ob topovskem obstreljevanju in so jih kasneje obnovili al8 porušili na MOST NA SOČI.
dober dan
29. 05. 2026 10.29
35 inšpektorjev je v pol leta opravilo manj kot 300 inšpekcij? Državni delavci so trdi delavci ja
Še89sekund
29. 05. 2026 10.26
To dokazuje da administracija in birokracija z izdajanjem gradbenih drastično zmanšuje delo in efektivo.
Še89sekund
29. 05. 2026 10.25
Naj začnejo birokrati delat po pisarnah ,4 leta paranja živcev da človdk pride do gradbenega dovoljenja ure in dnevi dopusta za letanje iz pisarne v pisarno.....država sramote...
Julijann
29. 05. 2026 10.21
Ajej. Potem naj pa nekdo pove, zakaj se čaka pol leta na uporabno dovoljenje, če je gradnja povsem zakonita in z nadzornikom?
Albert Konečnik
29. 05. 2026 10.15
Odločb ne bo upoštevala živa duša, naše inšpekcije so brezzobi tiger - razen za preproste državljane, ti so pa papirje gotovo uredili.
Sickomania
29. 05. 2026 10.05
Pri nas prej zgradiš sam hišo na roke , preden da dobiš papirje
NeXadileC
29. 05. 2026 09.47
""""To kaže, da se stanje na terenu ne izboljšuje," so sporočili iz Inšpektorata RS za naravne vire in prostor.""" 😅😆🤣😂😅 - To kaže, da se stanje na terenu drastično poslabšuje.
ZbuditeSeLjudje
29. 05. 2026 09.45
med postavljenimi datumi akcije je 83 delovnih dni. 35 inšpektorjev je v teh dneh naredilo 180 ogledov. Torej, 5 ogledov na vsakega inšpektorja. To so gotovi v 5 delovnih dnevih. Ostale dni? Uvedli so 127 postopkov (to je 3,6 postopka na inšpektorja). Torej, inšpektor v 83 dneh naredi 5 ogledov in iz teh ogledov, 3,6 postopkov?
Artechh
29. 05. 2026 09.28
Jaz pa papirje rihtal…
oježeš
29. 05. 2026 10.23
Boš imel pa saj mir in brez oziranja nazaj, te ne bo bolela glava. In brez skrbi, da ti bo kdo potrkal na vrata in rekel, da jutri pridejo z bagrom.
kakorkoliže
29. 05. 2026 09.28
Banda birokratska.
Minifa
29. 05. 2026 09.27
Vsi se OBNAŠAJO kot priviligirani v Novem mestu, zdej naj še pretepajo policiste pa bo še komunala zastojn. Zakoni ne veljajo za vse enako..Če bodo pa bo potrebno podret ne samo Žabjak ne vse ostalo..
Givmi5
29. 05. 2026 10.11
To je to, ker proti priviligirancem v NM se nihce gor ne postavi. Tukaj na hebejo zaradi bolnišk, delavcu se lahko naprti kazen za pol plače, kazenske točke oni v NM pa delajo po svoje, tepejo policiste in še vse živo koristijo. Treba je globit tudi socialno, če spoštuješ zakon in si priden se nimaš kaj nati.
Slovener
29. 05. 2026 09.15
Janša je kriv !
oježeš
29. 05. 2026 10.28
Počakajmo, bomo videli, kako bo reševal ta problem, če se ga sploh bo lotil. In lahko se zahvalimo vsem, ki so uničili Šutarjev zakon. Kazni, če jo dobijo morajo plačevati, pa magari kot potrošniško posojilo, 1/3 socialnega prejemka do poplačila kazni. Da jim ni treba plačevati kazni, je samo potuha, za nova kriminalna dejanja.
Taki so otroci, ki so rojeni v znamenju dvojčka
Mit o kajenju v nosečnosti: ali je res bolje prenehati postopoma?
Kako Tonči Huljić doživlja vlogo dedka
Dnevni horoskop: Ovni bodo spontani, levi bodo v središču pozornosti
Edine hlače, ki jih bomo nosile to poletje
Tako bo Aleksandra porabila 50 tisoč evrov
Kaj se v resnici skriva v kozmetiki
Takšen je pomen socialne vključenosti otrok z avtizmom v vsakdanjem življenju
Ta simptom ignorira 90 % ljudi – a pogosto napoveduje bolezen
655 evrov prihranka: družina odkrila ugodne cene hrane
'Če dobiš petico, dobiš 50 evrov' – napaka, ki jo dela vse več staršev
Upokojenci na račune prejeli za en odstotek višje pokojnine
Slavni tenisač pokazal deformirano stopalo
Večina moških po 30. letu ne opazi, da jim te navade uničujejo telo
Breskvica po razhodu skriva novo ljubezen? Ne, ni Luka Dončić
Vaše rastline lahko v 48 urah propadejo – razen če naredite to eno stvar
Zadnja faza prenove je pogosto najtežja
Kako izbrati poletno posteljnino za hladen in udoben spanec brez potenja
Zvezda piknika, ob kateri boste pozabili na ražnjiče in čevapčiče
Pozabite na klasičen krompir: priloge, ki so trenutno v trendu
Tekmovalka MasterChefa navdušuje z viralno sladico iz ponve
Gepack
Sanjski moški
Kotlina
