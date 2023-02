Letošnji najinovativnejši krof je polnjen s sivko, medom in smetano

Med pustnim časom je dišalo tudi po tradicionalni sladici, pustnem krofu. V tem norčavem času so jih slaščičarji letos spekli na milijone, ponekod pa so v peki ali bolje rečeno cvrtju krofov celo podrli rekorde. V gorenjski slaščičarski delavnici so napekli kar 5 milijonov klasičnih krofov.A Slovenci še vedno pojemo največ klasičnih krofov z marelično marmelado, čeprav revolucijo doživljajo tudi krofi z različnimi novimi okusi. Letošnji zmagovalec v kategoriji Naj inovativni krof Slovenije je krof s sivko, medom in smetano.