Letošnji NLB projekt Okvir pomoči ima močan fokus tudi na zaposlovanju ranljivih skupin

ZC Zarja je namenjen zagotavljanju delovnih mest osebam, ki na prostem trgu dela ne zmorejo dobiti ali obdržati zaposlitve. Trenutno zagotavljajo 118 delovnih mest, od tega 89 invalidnim osebam. Poleg invalidov zaposlujejo še strokovne delavce ter sodelavce, ki organizirajo delo in pomagajo posameznikom pri uvajanju v delo, kontroli in komuniciranju z naročniki. Delujejo že 15 let, danes na kar 11 lokacijah po Ljubljani, v Škofji Loki in Novem mestu. Gre za največji zaposlitveni center v Sloveniji. Prepoznavni so po kvaliteti storitev, predvsem pa po dobrem, sprejemajočem okolju in strokovnosti pri svojem delu. So prejemniki priznanja in certifikata "Invalidom prijazno podjetje", s katerim se lahko pohvali le 31 podjetij in organizacij v Sloveniji. Njihovo poslanstvo nagovarja ekonomsko in družbeno razsežnost trajnostnega razvoja, saj omogočajo zaposlitev populaciji, ki drugje ne zmore izpolnjevati pričakovanj. Ukvarjajo se z enostavnimi ročnimi deli, s katerimi ne obremenjujejo okolja. Indikatorji uspešnosti centra so zadovoljstvo zaposlenih in naročnikov, število zaposlenih invalidov ter dejstvo, da fluktuacije skoraj ne poznajo. S svojim delom, organizacijo in medsebojnimi odnosi so lahko vzor vsakemu podjetju. Verjamejo, da dobri medsebojni odnosi ter stabilnost zaposlitve omogočajo posamezniku, da ohranja duševno stabilnost, razvija svoje potenciale in živi polno življenje.

Njihova vizija je, da najdejo naročnika del za najranljivejšo populacijo, ki jo usposobijo za določeno delovno mesto in jo ocenijo kot delazmožno ter jo v nadaljevanju zaposlijo. Rezultati seveda ne izostajajo: ljudje, ki so bili sicer odvisni od socialne pomoči, pri njih pridobijo zaposlitev preko usposabljanja na konkretnem delovnem mestu in so na to ponosni, saj imajo zaposlitev in z njo doprinašajo družbi. ZC Škorc je ob ustanovitvi, leta 2017, zaposloval deset ljudi (od tega pet invalidov), do konca leta 2023 pa so zaposlovali kar 21 invalidov in devet mentorjev, ki so stalna pomoč pri zaposlitvi. Dodatnih 11 oseb je danes v fazi usposabljanja (zaposlitvena rehabilitacija) za pridobitev ocene na določenem delovnem mestu in kasnejšo zaposlitev. Njihov projekt je trajnosten in se v sodelovanju z njihovimi naročniki nenehno širi. Na lokaciji, kjer delujejo, iščejo razna ročna dela, primerna za njihovo populacijo. V prihodnosti si želijo tudi na tem področju povezovanja z banko, saj vidijo v nekaterih delih priložnost za zaposlitev ranljivejših skupin.

GeniusX je center za strokovno podporo in spodbujanje nadarjenih otrok in odraslih. Na inštitutu obravnavajo vse vidike nadarjenosti od prepoznavanja, usmerjanja in razvoja, do obravnavanja posebnih potreb nadarjenosti. Ponujajo individualna in skupinska svetovanja, izobraževanja, raziskovanja in ozaveščanje s področja nadarjenosti. Svetovanje je namenjeno nadarjenim otrokom, mladostnikom in odraslim, ki želijo prepoznati, razumeti in razvijati svojo nadarjenost ter izboljšati svoje sposobnosti. Izobraževanja nudijo tudi staršem nadarjenih otrok, strokovni javnosti in podjetjem, ki želijo izvedeti več o nadarjenosti in njenem razvoju ter svojim nadarjenim sodelavcem nuditi primerno podporo pri razvoju talentov. "S prepoznavanjem in razvojem nadarjenih posameznikov GeniusX spodbuja razvoj inovacij, izumov, umetniškega izražanja, novih pristopov pri vodenju in podjetništva. Programi mentorstva in usposabljanja za nadarjene posameznike vodijo do ustanovitve novih podjetij in start-upov, ki prispevajo h gospodarski rasti in ustvarjanju novih delovnih mest," je povedala Katja Ujčič, ustanoviteljica in direktorica Inštituta. Pomagajo tudi nadarjenim posameznikom iz socioekonomsko manj ugodnih okolij ter tako prispevajo k zmanjševanju neenakosti in socialni mobilnosti.

Jazon d.o.o. s projektom "Ptički brez gnezda" skrbi za karierno rehabilitacijo

Osrednja ranljiva skupina, na katero se osredotoča projekt, so mladi, ki so svoje otroštvo preživeli v javnih zavodih, ker njihovi starši niso bili sposobni skrbeti za njih. Pomagajo jim z iskanjem kariernih interesov, ki so družbeno sprejemljivi in gospodarsko potrebni. Povezani so z inštitucijama Mladinski dom Maribor in Kmetijski inštitut Slovenije. Na prvi so že pričeli razvijati Produkcijsko šolo in center za razvoj jagodičevja. Želijo si zgraditi učna integracijska delovna mesta za prvo zaposlitev mladih, povsem po njihovi meri. Delo v naravi omogoča sprotno učenje in na nekaterih področjih tudi hitre rezultate oz. izdelke, ki so pri kupcih iskani. Trajnostno delovanje podjetja je že pred 10 leti prepoznala Mreža za družbeno odgovornostin jim podelila priznanje za najbolj obetaven podjetniški pristop. Naslavljajo področja, ki so najbolj zahtevna, in to na inovativen način. Od dostojanstva in doslednega spoštovanja človekovih pravic, delovanja v skupnosti s sprejemanjem odgovornosti, odprt in spoštljiv odnos do sodelavcev, kupcev, dobaviteljev, proizvajalcev, partnerjev, skupnosti in družbe. Ob tem si prizadevajo uskladiti delovanje vseh vključenih: znanosti, šolstva, države, družbe in gospodarstva.

Prav vsak izmed projektov odseva željo po ustvarjanju pozitivnih sprememb v družbi skozi vključujoče zaposlitvene prakse. Projekti omogočajo posameznim družbenim skupinam dostop do delovnih mest in spodbujajo njihov osebni in strokovni razvoj, kar prispeva k njihovi večji samozavesti in samostojnosti ter posledično uspešnejšemu vključevanju. Predstavljeni finalisti so primeri dobre prakse, kako je mogoče z inovativnimi pristopi do zaposlovanja in usposabljanja delovne sile nasloviti tako socialne kot ekonomske izzive, s katerimi se sooča sodobna družba. Z njihovo pomočjo se ne samo izboljšuje kakovost življenja posameznikov, temveč se krepijo skupnosti, spodbuja socialna kohezija in povečuje gospodarska produktivnost.

NLB Skupina skozi projekt Okvir pomoči dokazuje svojo predanost gospodarskemu razvoju in hkrati socialni pravičnosti. S podporo takšnih projektov NLB Skupina krepi svojo vlogo kot družbeno odgovorna institucija, ki aktivno prispeva k boljšemu in pravičnejšemu svetu.





Naročnik oglasne vsebine je NLB.