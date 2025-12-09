Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Letošnji november tretji najtoplejši v zgodovini meritev

Ljubljana, 09. 12. 2025 08.58 | Posodobljeno pred 14 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 4 min
Avtor
STA , U.Z.
Komentarji
2

Letošnji november je bil po podatkih službe za spremljanje podnebnih sprememb v okviru programa EU Copernicus tretji najtoplejši november doslej. Povprečna globalna temperatura zraka je dosegla 14,02 stopinje Celzija, kar je 0,65 stopinje nad novembrskim povprečjem v obdobju 1991-2020. V Evropi je bil november peti najtoplejši v zgodovini meritev.

Kot so sporočili iz Copernicusa, je bila povprečna novembrska temperatura 1,54 stopinje Celzija nad ocenjenim povprečjem v obdobju 1850-1900.

Letošnji november je bil sicer za 0,20 stopinje Celzija hladnejši od rekordno toplega novembra 2023 in za 0,08 stopinje Celzija hladnejši od drugega najtoplejšega novembra v letu 2024.

Od januarja do novembra letos je bila povprečna globalna temperatura 0,60 stopinje nad povprečjem obdobja 1991-2020 in 1,48 stopinje nad ocenjenim povprečjem obdobja 1850-1900.

Po podatkih Copernicusa bo leto 2025 skoraj zagotovo drugo ali tretje najtoplejše leto v zgodovini meritev ter morebiti izenačeno z letom 2023, ki trenutno velja za drugo najtoplejše leto v zgodovini meritev.

Čeprav povprečna globalna temperatura v celotnem letu ne bo dosegla 1,5 stopinje Celzija nad predindustrijsko ravnjo, pa bo ta mejnik verjetno presežen ob upoštevanju povprečne globalne temperature v obdobju 2023-2025.

Po podatkih Copernicusa bo leto 2025 skoraj zagotovo drugo ali tretje najtoplejše leto v zgodovini meritev.
Po podatkih Copernicusa bo leto 2025 skoraj zagotovo drugo ali tretje najtoplejše leto v zgodovini meritev. FOTO: Adobe Stock

Copernicus je danes objavil tudi podatke o temperaturah za celotno jesen, to je od septembra do novembra. Na globalni ravni pa je bila jesen tretja najtoplejša doslej, temperatura je bila za 0,67 stopinje Celzija višja od povprečja v obdobju 1991-2020.

V Evropi je bila jesen četrta najtoplejša v zgodovini meritev, temperatura je bila za 1,06 stopinje Celzija višja od povprečja za 1991-2020.

Temperature so bile večinoma nadpovprečne po vsem svetu, predvsem v severni Kanadi, nad Arktičnim oceanom in Antarktiko. V Evropi so bile jesenske temperature nadpovprečne na vzhodu celine, predvsem v Fenoskandiji oziroma na severu Skandinavskega polotoka in Finske ter severozahodnega dela Rusije. Na zahodnem in v osrednjem delu Evrope pa so bile temperature blizu povprečja.

Na evropski celini je medtem pretekli mesec povprečna temperatura znašala 5,74 stopinje Celzija, kar je 1,38 stopinje nad povprečjem za november v obdobju 1991-2020. S tem je bil letošnji november v Evropi peti najtoplejši v zgodovini meritev.

Nadpovprečno visoke temperature so bile v vzhodni Evropi, Rusiji, Turčiji in na Balkanu. Podpovprečne temperature so medtem izmerili predvsem nad severno Švedsko, Finsko, Islandijo ter deli severne Italije in južne Nemčije.

Zunaj Evrope so povprečje presegle temperature nad polarnimi regijami, predvsem nad severovzhodno Kanado in kanadskim arhipelagom, Združenimi državami Amerike, Arktičnim oceanom in vzhodno Antarktiko. Obsežno območje z izrazito negativnimi temperaturnimi anomalijami pa je bilo nad severno Sibirijo, ki predstavlja velik del severovzhodne Rusije.

Povprečna globalna temperatura gladine morja je bila novembra 20,42 stopinje Celzija, kar je četrta najvišja mesečna temperatura v zgodovini.

Mesečni povprečni obseg arktičnega morskega ledu je bil novembra 12 odstotkov pod povprečjem, s čimer je dosegel drugi najnižji mesečni obseg v zgodovini meritev. Obseg antarktičnega morskega ledu pa je bil sedem odstotkov pod povprečjem in je s tem dosegel svoj četrti najnižji mesečni obseg v zgodovini meritev.

Glede hidroloških razmer so pri Copernicusu izpostavili, da so bile količine padavin v Evropi pod povprečnimi vrednostmi na Islandiji, v južni Španiji, severni Italiji ter osrednji Nemčiji in Švedski. Sušne razmere so medtem vztrajale v celotnem jugovzhodnem delu Evrope, predvsem na jugozahodu Rusije, Ukrajine ter Turčije.

Bolj namočene razmere od povprečja pa so bile v Združenem kraljestvu, Španiji, na Irskem, Portugalskem, severozahodu Rusije in večjem delu Balkana.

Zunaj Evrope so bili podpovprečno namočeni večji del zahodne in osrednje Azije, južni del Brazilije, severni del Mehike ter jugovzhodni del ZDA.

Bolj namočene razmere od povprečja pa so bile na jugozahodu ZDA, severu Kanade, severozahodu Rusije, Tajvanu, Madagaskarju, na obalnih območjih Avstralije ter v v južni Afriki. Zaradi ekstremnih padavin in poplav, ki so nastale zaradi kombinacije tropskih ciklonov in močnega monsunskega deževja, je v južni in jugovzhodni Aziji umrlo več kot 1100 ljudi, so spomnili pri Copernicusu.

"Novembra 2025 so bile globalne temperature za 1,54 stopinje nad predindustrijsko ravnjo, triletno povprečje za obdobje 2023-2025 pa je na dobri poti, da prvič preseže mejo 1,5 stopinje Celzija. Ti mejniki niso abstraktni - odražajo pospešen tempo podnebnih sprememb. In edini način za blažitev prihodnjih naraščajočih temperatur je pospešeno znižanje emisij toplogrednih plinov," je ob objavi podatkov povedala Samantha Burgess iz službe za spremljanje podnebnih sprememb.

november temperature jesen najtoplejši meritve
Naslednji članek

Biščak napovedal tožbo, Primc: Obžalujem, da zastrupitveni lobiji delajo zdrahe

  • Igra Ena več
  • beep-boop figurica
  • dollhouse
  • Pandica gabby
  • kinetični pesek
  • hiša set dora
  • Squishy maker
  • vesoljska raketa
  • kimmon
  • otroci proti staršem
  • Resnica ali laž
  • Gasilsko vozilo smrkci
  • Paw patrol
  • avtobus
  • Žerjav rubblecrew
KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Mean Cat
09. 12. 2025 09.20
Ne razumem zakaj ni kaksen link pripet, da se to lahko preveri. Kar se pri vas vremena tiče ...vam je težko za verjeti .
ODGOVORI
0 0
but_the_ppl_are_retarded
09. 12. 2025 09.15
O ne... Se pravi bo zalilo vse... In bo samo še Aljažev stolp ven gledal?
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385