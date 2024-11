Letošnji Svetovni dan televizije posvečen podpori demokracije

EGTA, mednarodna organizacija večplatformskih televizijskih in avdio podjetij, ki združuje več kot 180 članov na več kot 40 trgih po Evropi in drugod, s svojimi partnerji vsako leto združi moči za praznovanje svetovnega dneva televizije, letos že 28. Vsako leto se poudari določeno temo, na primer dostopnost ali zanesljivost televizije, raznolikost vsebin, ki jo ponuja, in podobno.

Letos se svetovni dan televizije osredotoča na vlogo, ki jo ima televizija pri podpiranju demokracije z obveščanjem državljanov in ozaveščanjem o globalnih vprašanjih, oblikovanjem javnega mnenja, spodbujanjem kulturne raznolikosti in spodbujanjem družbenih sprememb.

V politično nemirnih časih, ko se soočamo z vse več dezinformacijami in lažnimi novicami, televizija izstopa kot zaupanja vreden in zanesljiv vir informacij, ki upošteva najvišje uredniške standarde. Njen širok doseg zagotavlja, da sta vsebina in znanje dostopna vsem pripadnikom družbe in generacijam na različnih platformah in napravah, zaradi česar je televizija resnično demokratičen medij.