Selitev Letuša: 'Ne želimo ustvariti geta z vrstnimi hišami'

"Iščemo optimalne rešitve, da socialno in finančno pomagamo vsem ljudem, ki so ostali brez domov. In drugo, da naredimo ukrepe, ki dolgoročno prispevajo k poplavni varnosti v celotnem porečju reke Savinje, od Solčave do Laškega. Da se to nikoli več ne ponovi," je avgusta pojasnjeval župan Žohar. "Slovenija je naredila napako, ko je v preteklosti urbanizirala območja, kjer so imeli vodotoki razlivna območja v primeru velikih voda. In mi želimo to popraviti," je še dejal in zatrdil, da ima po prvi oceni podporo vsaj 90 odstotkov prebivalcev, ki so bili od leta 1990 poplavljeni že štirikrat in imajo dovolj življenja v stalnem strahu pred vodo.

Skupina prebivalcev, ki se je združila v civilno iniciativo "za ureditev brežin reke Savinje in Pake, obenem pa proti izselitvi", tem številkam ne verjame. "Velika večina si želi sanacije, ureditve in mirno življenje, ne pa izselitve ter denarnih nadomestil," trdijo. Pod njihovo pobudo se je podpisalo že več kot sto posameznikov, zgovoren dokaz, da so trditve o 90-odstotni podpori preselitvi na trhlih nogah, so prepričani.

A tudi oni ne govorijo v imenu vseh, v kar se je lahko prepričala tudi naša ekipa, ki je v ponedeljek obiskala Letuš. "Jaz grem včeraj, ne danes. Jaz grem včeraj," je dejala sogovornica. "Mene je strah vsakič, ko pravijo, da bo dež. Že od 90. leta. Ja, bi šla. Danes bi šla, če bi imela kam," pa je povedala druga.