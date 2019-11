Levanič: Razlog za odstop vodstva Mladega foruma pomanjkanje podpore članstva

Odstope je v pismu na Twitterju potrdil predsednik podmladka Andrej Omerzel, ki je vodenje prevzel pred dvema letoma. Iz zapisanega gre sicer sklepati, da razlogi za odstop tičijo v povabilu zunanjemu ministru katalonske regionalne vlade Alfredu Boschu, naj se udeleži sobotnega kongresa podmladka, in očitkih o nepreglednosti pri oblikovanju liste kandidatov za kongres.

Dejan Levanič je izrazil dvom, da bi bilo nestrinjanje nekaterih s povabilom Kataloncu lahko razlog za odstope. "Po mojem mnenju to vodstvo ni več uživalo dovolj velike podpore za nadaljevanje svojega dela," je dejal. Ob tem je pojasnil, da se matična stranka v to ne želi vmešavati in bodo v podmladku to reševali sami.

"V Mladem forumu je postopkovni in kandidacijski del vedno bil buren, če ni bilo vse prav narejeno, je prišlo do različnih mnenj. Predvsem pa mislim, da je to vodstvo ocenilo, da nimajo več podpore članstva za naprej," je dodal.

Kot je dejal, mu je tovrstno dogajanje poznano iz časa, ko je sam vodil Mladi forum. "Ta dinamika se mi zdi za Mladi forum potrebna, saj je mlada generacija morda nekoliko zaspala pri teh bolj progresivnih temah. Upam le, da bodo na koncu prišli do nekega konsenza in da bo izvoljeno vodstvo povezalo vse strukture v Mladem forumu," je dodal.