Levica predlaga ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

V Levici so predstavili zakonski predlog za ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ki bi ga prenesli v obvezno zavarovanje. V DZ ga bodo vložili do konca septembra. Do takrat se bodo še usklajevali s koalicijo, podpora katere bo za Levico tudi temelj za nadaljnje sodelovanje. Minister Šabeder na to odgovarja, da mora biti to odločitev stroke, ga pa čudi, da Levica s prelogom zdaj tako hiti.

Koordinator Levice Luka Mesec je ob predstavitvi predloga na novinarski konferenci spomnil na zaveze iz koalicijske pogodbe ter sporazuma med Levico in koalicijo za letošnje leto, v katerih so se zavezali k ukinitvi dopolnilnega zavarovanja.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje v trenutni obliki je staro približno 20 let. Na njegovo nepravičnost je bila država opozorjena kmalu po njegovi uvedbi. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje zaostruje neenakosti v družbi, posebej prizadene revne upokojence, kmete, delavce in samozaposlene z nizkimi dohodki, in številnim otežuje dostop do zdravstvenih storitev. —Levica

"O tem se govori že od njegove uvedbe. To ni presenetljivo, saj je jasno, da je nepravično, da zaostruje neenakosti v družbi in da je še posebej škodljivo za ogrožene socialne skupine," je dejal Mesec. Kot je opomnil, dopolnilno zavarovanje plačujejo vsi enako, ne glede na višino dohodka. "Dopolnilno zavarovanje je namreč za razliko od obveznega, ki se zbira po principu 'več zaslužiš, več prispevaš', gluho in slepo za socialni položaj ljudi. Vsak mora namreč plačati 35 evrov na mesec, oziroma 420 evrov letno, ne glede na to ali je menedžer s 5000 evri plače, delavec na minimalni plači ali upokojenec s 400 evri pokojnine. Za menedžerja to ni problem, saj letno plačilo zavarovanja predstavlja manj kot odstotek njegovega letnega zaslužka. Za zaposlenega na minimalni plači 420 evrov predstavlja 60 odstotkov ene njegove plače, za upokojenca s 400 evri pokojnine, pa več kot eno celo pokojnino," so ob tem poudarili v Levici. 'Dopolnilno zavarovanje, kljub zavajajočemu imenu, ni stvar izbire' Prav tako v Levici ocenjujejo, da dopolnilno zdravstveno zavarovanje ni zares prostovoljno, saj poravnane obveznosti iz naslova zgolj obveznega zdravstvenega zavarovanja še ne pomenijo dostopa do zdravstvenih storitev. "Kdor hoče imeti dostop do zdravljenja, ga enostavno mora plačevati. Lahko ima poravnane vse obveznosti iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ), ki krije približno 80 odstotkov stroškov v zdravstvu, a brez dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja zaradi visokih zneskov doplačil prakično nima dostopa do zdravstvenih storitev. Dopolnilno zavarovanje je v resnici obvezno dopolnilno zavarovanje in kdor si ga ne more privoščiti, ostane brez zdravstvenega varstva, kljub temu, da ima poravnane obveznosti iz obveznega zavarovanja," dodajajo.

Dopolnilno zavarovanje plačujejo vsi enako, ne glede na višino dohodka. FOTO: Shutterstock

"Ukinitev dopolnilnega zavarovanja zagotavljamo s socialno pravičnim prenosom v obvezno zavarovanje, in sicer s povečanjem prispevnih stopenj za obvezno zdravstveno zavarovanje za delodajalce, delavce, samostojne podjetnike in pokojninsko blagajno ter z novim prispevkom na kapitalske dohodke, s katerimi bomo zbrali potrebnih 528 milijonov evrov v letu 2021," je ključne rešitve predloga povzel poslanec Levice Miha Kordiš.

Dostop do zdravstva je temeljna človekova pravica, ki bi jo morali brezpogojno uživati vsi. Ob rastočih stroških dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja - leta 2009 je položnica znašala 22 evrov, letos bo že 35 evrov - pa je to za revne upokojence, kmete zaposlene z nizkimi plačami, samozaposlene in prekarce z nizkimi dohodki - ta vse težje dosegljiva. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ki je v resnici pogoj za dostop do zdravstvenih storitev, namreč stane že 420 evrov na leto. Zato je po 20 letih čas, da to nepravičnost odpravimo. —Luka Mesec

Prepričani so, da so pripravili boljši in bolj sprejemljiv predlog, kot je bil tisti izpod rok nekdanje ministrice za zdravje Milojke Kolar Celarc. "Učinki na zdravstveno in pokojninsko blagajno ter proračun so izravnani. Dvig prispevnih stopenj je zmeren," je povedal Mesec. Predlog namreč predvideva dvig prispevne stopnje za eno odstotno točko za delojemalce in pokojninsko blagajno ter dvig za 1,6 odstotne točke za delodajalce. Za samozaposlene je predviden dvig prispevne stopnje za dve odstotni točki. Največje olajšanje za upokojence in kmete Največje olajšanje v denarnicah bodo po predlogu Levice tako občutili upokojenci in kmetje, ki bi jim ostal celoten znesek, zdaj namenjen za dopolnilno zavarovanje. "Na boljšem bodo zaposleni z nižjimi plačami, tudi zaposleni s povprečnimi plačami," je pojasnil Mesec. Kljub dvoodstotnemu dvigu prispevne stopnje pri samozaposlenih bodo po njegovih besedah na boljšem tudi oni, saj večina njih plačuje minimalne prispevke. V primerjavi z aktualno ureditvijo bi s tem bilo po njihovih ocenah na boljšem okoli 95 odstotkov vseh zaposlenih. V primeru ekonomske krize in večjega izpada priliva bo, podobno kot pri pokojninski blagajni, razliko pokrival proračun. "Ne moremo si dovoliti, da bi bile storitve na kakršen koli način ogrožene," je poudaril Mesec.

"Ukinitev dopolnilnega zavarovanje je ključno vprašanje tega političnega trenutka," poudarja Luka Mesec. FOTO: Bobo

'515 milijonov evrov za zavarovalnice namesto za zdravstvo' Sistem dopolnilnilnega zavarovanja po njihovem ni samo nepravičen in nesocialen, ampak tudi ekonomsko neracionalen. "Med letoma 2008 in 2018 so privatne zavarovalnice za lastne administrativne stroške porabile kar 515 milijonov evrov. To je denar, ki bi ga slovenski zdravstveni sistem krvavo potreboval, a je namesto za nujne investicije v zdravstvo in krajšanje čakalnih dob šel za plače menedžerjev, administracijo in oglaševanje. Z ukinitvijo dopolnilnega zavarovanja bomo od 40 do 50 milijonov, ki jih tri privatne zavarovalnice neupravičeno porabijo zase, končno lahko namenili za tisto, kar z njim plačujemo: zdravstvene storitve in krajšanje čakalnih vrst," še pravijo v Levici. Istočasno se administrativni stroški ZZZS po njihovem prepričanju ne bodo povečali, FURS pa bo imel strošek samo z novim pobiranjem prispevkov od pasivnih virov dohodkov. "Dopolnilno zavarovanje na noben način ne prispeva k boljšemu delovanju zdravstvenega sistema. Ravno nasprotno, povečuje birokracijo bolnišnic in zdravstvenih domov, saj se morajo stroški razdeljevati med štiri plačnike (tri zasebne zavarovalnice, ki zbirajo DZZ ter ZZZS), namesto le na enega. Preplačil v zdravstvu zaradi dodatnih treh privatnih zavarovalnic ni bilo nič manj, kar jasno kažejo najbolj ekscesni primeri, od spornega nakupa operacijskih miz v Kliničnem centru do žilnih opornic," še dodajajo. Ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja je temelj sodelovanja Levice z vlado "Ukinitev dopolnilnega zavarovanje je ključno vprašanje tega političnega trenutka," pa je še poudaril koordinator Levice Mesec. Poslanci so po njegovih besedah predlog novele zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju danes že dobili v branje, v stranki pa ga bodo v DZ vložili konec septembra. Računajo, da bo obravnavan na novembrski seji. Mesec je prepričan, da je ukinitev dopolnilnega zavarovanja "absolutno politična odločitev". Ukinili bi ga lahko že letos jeseni, če bo "koalicija držala svojo besedo". Za Levico je to, kot je poudaril Mesec, temelj nadaljnjega sodelovanja s koalicijo in vlado Marjana Šarca. Če podpore ne bo, je po njegovih besedah jasno, da je koalicija prelomila svoje obljube. "V tem primeru bomo ugotovili, da je koalicija prekinila sodelovanje z Levico," je dejal in dodal, da bodo v tem primeru glasovali proti proračunu. Šabeder: V primeru ukinitve dopolnilnega zavarovanja bo treba najti sredstva tako ali drugače Vprašanje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja po prepričanju zdravstvenega ministra Aleša Šabedra "ne sme biti odločitev ministra, politike, ampak stroke". "Najti moramo rešitev za dolgotrajen in stabilen vir financiranja v primeru ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Govorimo o preko pol milijarde sredstev, ki jih bo treba zagotoviti tako ali drugače," je poudaril. Z ministrstvom za finance pripravljajo različne simulacije. Ena od možnosti je dvig prispevne stopnje, ob čemer je minister spomnil, da so nekatere države uvedle novo dajatev, ki priteka v integralni proračun zdravstva.

Zdravstveni minister Aleš Šabeder pravi, da ga čudi, da Levica hiti s svojim predlogom. FOTO: Damjan Žibert