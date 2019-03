Parafirali sporazum o sodelovanju vlade z Levico

Danes so se pred glasovanjem sestali vodje koalicijskih poslanskih skupin. Sejo so pred glasovanjem tudi prekinili in prekinitev vmes tudi podaljšali, ta čas pa so, kot kaže, uspeli uskladiti nekatere podrobnosti do te mere, da so sporazum parafirali.

Koordinator Levice Luka Mesec je v soboto napovedal, da bodo v stranki podprli predlog rebalansa proračuna v DZ ter še pred tem s koalicijo podpisali sporazum o sodelovanju za letos. Ta vsebuje protokol, podoben tistemu, ki so ga parafirali lani, poleg tega pa nekatere vsebinske dogovore.