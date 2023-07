Levica bo novo vodstvo stranke imenovala v začetku septembra

Na odgovor o tem, kdo bo vodil stranko Levica v prihodnje, bo treba počakati do jeseni. Iz stranke so namreč sporočili, da bodo v naslednjih dneh začeli s postopki evidentacije za izvolitev koordinatorja stranke, namestnika koordinatorja in sedmih koordinatorjev delovnih skupin – članov izvršnega odbora.

"Evidentacija bo odprta v mesecu juliju in avgustu. S tem bomo v Levici prešli v zaključno fazo volilnih postopkov, ki smo jih pričeli na nedavnem kongresu stranke, na katerem so bili izvoljeni strankarski svetniki in člani nadzornih organov," so zapisali.

Kot so še dodali, so po kongresu v stranki pristopili k notranjem dialogu. Ta naj bi podal odgovore o tem, "s kakšnimi politikami bo stranka nastopala v političnem prostoru, kako bo krmarila med vladnim in strankarskim okoljem in kdo bo tvoril novo vodstvo stranke".