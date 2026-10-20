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Slovenija

Levica bi hujše sankcije za kršitelje, v SD o 'suženjstvu 21. stoletja'

Ljubljana, 20. 10. 2026 14.02 pred 44 minutami 5 min branja 19

Avtor:
STA Ne.M.
Matjaž Han in drugi poslanci SD in Levice

V Levici so ob odkritju prisilnega dela v nezakoniti tovarni cigaret skladno z napovedjo vložili zahtevo za nujno sejo komisije DZ za peticije, človekove pravice in enake možnosti. Želijo si zaščite žrtev, pa tudi zaostritev kazni hudim kršiteljem delavskih pravic, med drugim prepoved opravljanja gospodarske dejavnosti tudi v primeru pogojne kazni. V SD so opozorili, da gre za "suženjstvo 21. stoletja" in zahtevajo okrepitev nadzora in zaščite delavcev. Ničelno toleranco do izkoriščanja ljudi so izrazili tudi v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije.

Kot je v današnji izjavi za novinarje v DZ povzel poslanec Levice Vladimir Šega, so v nezakoniti tovarni cigaret blizu Lendave 33 Paragvajcev in en Bolgar delali "12 ur na dan, praktično brez hrane, brez mobilnih telefonov, brez stika z zunanjostjo, brez dnevne svetlobe", "živeli so tako rekoč v sužnjelastniškem sistemu". Vlada zdaj s predlaganimi spremembami tujske zakonodaje odpira vrata prav tovrstnemu izkoriščanju tujih delavcev, je izpostavil.

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V osnutkih novel zakonov o tujcih ter o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev so namreč predvideni šestmesečna vezava tujca na prvega delodajalca, podaljšanje obdobja, po katerem lahko tujec uveljavlja pravico do združitve z družino, z enega na tri leta, ukinitev brezplačne udeležbe tujcev na tečajih slovenščine in uvedba 40-odstotnega lastnega sofinanciranja, se je obregnil ob nekatere predlagane rešitve.

V Levici bodo komisiji DZ, na kateri bo govora o neustreznem sistemu prepoznave, zaščite in pomoči žrtvam trgovine z ljudmi, prisilnega dela, delavskega izkoriščanja in nezakonitega zaposlovanja ter neučinkovitem kaznovanju storilcev, predlagali sprejetje več sklepov.

Poslanci Levice in Vesne v državnem zboru
Poslanci Levice in Vesne v državnem zboru
FOTO: Bobo

Nekateri predlogi so vezani na takojšnjo pomoč omenjenim Paragvajcem in Bolgaru, saj da jim ni na voljo ustrezna zaščita in država nima ustrezne namestitve zanje. "Žal prisilnega dela nihče ne išče, iščejo prekrške, iščejo špekulante, iščejo, kje je krčmarjenje, nikakor pa ne iščejo žrtev teh ljudi, ki so sužnjelastniško izkoriščeni," je navedel Šega.

Od vlade si v luči zaznanih težav v primeru Lendava želijo priprave sprememb zakonodaje s tega področja, med drugim v smeri priznanja ustreznega statusa žrtev z jasno opredeljenimi pravicami, vključno z bivanjem, ki niso vezane na sodelovanje v kazenskem postopku, ter takojšen dostop do trga dela, obveznega zdravstvenega zavarovanja, storitev centrov za socialno delo in brezplačne pravne pomoči.

Prav tako v Levici predlagajo, da se delavcu, ki prijavi kršitve ali izkoriščanje, do odločitve pristojnih organov ohrani soglasje k enotnemu dovoljenju za delo in prebivanje. Šestmesečno vezavo tujega delavca na prvega delodajalca je treba umakniti iz osnutka novele o zaposlovanju tujcev, so prepričani.

Vlado bi pozvali tudi k okrepitvi Inšpektorata RS za delo.

Zavzemajo se še za pripravo sprememb kazenskega zakonika, s katero bi se prepovedalo izrekanje pogojne obsodbe za kazniva dejanja trgovine z ljudmi in hujše oblike kršitev temeljnih pravic delavcev, četudi bi storilec priznal krivdo in sklenil sporazum o tem.

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Prav tako si v stranki želijo, da se tako hudim kršiteljem v kazenskem zakoniku prepove opravljanje gospodarske dejavnosti za določen čas tudi v primeru pogojne obsodbe. Spremenili bi tudi zakon o gospodarskih družbah, tako da bi prepoved ustanovitve podjetja veljala tudi za pravnomočno obsojene zaradi trgovine z ljudmi (ne glede na to, ali gre za kazen zapora ali pogojno obsodbo).

"Poznamo primer iz Marinbluja, kjer je delodajalca šele po štirih letih doletela zgolj pogojna kazen, kjer ta isti delodajalec lahko še naprej zaposluje, lahko še naprej izkorišča. In s tem seveda država kaže vsem tem kriminalcem, da se tovrstni kriminal dejansko izplača, da zanj ni pravih sankcij," je utemeljil Šega.

SD o 'suženjstvu 21. stoletja': 'Država mora zaščititi žrtve'

Odzvali so se tudi Socialni demokrati (SD), ki so opozorili, da razkritja iz nekdanjega kompleksa Nafte Lendava zahtevajo odločen odziv države, učinkovitejši nadzor in okrepljeno zaščito žrtev izkoriščanja.

Na vlado so naslovili poslansko pobudo za okrepitev sistemskih ukrepov za preprečevanje trgovine z ljudmi, prisilnega dela in izkoriščanja tujih delavcev, ki so jo podpisali vse poslanke in poslanci poslanske skupine SD. "Z njo opozarjamo, da razmere, razkrite ob odkritju nezakonite proizvodnje cigaret v nekdanjem kompleksu Nafte Lendava, zahtevajo odločen odziv države," so dodali.

Socialni demkrati
Socialni demkrati
FOTO: Bobo

Primer so označili za "suženjstvo 21. stoletja". "Takšne razmere so nesprejemljive. Država mora zaščititi žrtve, temeljito raziskati okoliščine in zagotoviti odgovornost vseh vpletenih," so opozorili ter dodali, da primera Lendave ob tem ni mogoče obravnavati ločeno od širšega vprašanja, kako učinkovito v Sloveniji preprečujemo trgovino z ljudmi in izkoriščanje delavcev.

V poslanski pobudi tako zahtevajo okrepitev proaktivnega nadzora nad zaposlovanjem, nastanitvijo in delovnimi pogoji tujih delavcev, boljše sodelovanje Policije, Nacionalnega preiskovalnega urada, Fursa in Inšpektorata za delo ter učinkovitejše sankcioniranje delodajalcev in posrednikov, ki kršijo pravice delavcev. "Zahtevamo tudi ustrezno zaščito žrtev, od varne nastanitve in pravne pomoči do tolmačenja ter zdravstvene in psihosocialne podpore," so še dodali.

Opozorili so še na predlagane spremembe zakonodaje o tujcih in zaposlovanju tujih delavcev. "Poenostavljanje zaposlovanja ne sme pomeniti manjše zaščite ljudi, ki pridejo v Slovenijo delat, ali njihove še večje odvisnosti od delodajalcev." Zato bodo na skupni seji odborov za notranje zadeve ter za gospodarstvo, delo in šport predlagali dodaten sklep, s katerim bodo vlado pozvali, naj predlaganih sprememb ne sprejme, dokler ne zagotovi učinkovitih varovalk pred izkoriščanjem.

"Gospodarstvo potrebuje delavce, vendar gospodarska konkurenčnost ne sme temeljiti na poceni in izkoriščani delovni sili. Naša dolžnost je zagotoviti, da bodo vsi, ki pridejo v Slovenijo zaradi dela, deležni spoštovanja, zaščite in dostojnih delovnih pogojev. Človekovo dostojanstvo ne sme biti cena gospodarskega uspeha," so še zapisali.

Ničelna toleranca do izkoriščanja ljudi

Oglasili so se v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, kjer pravijo, da so ogorčeni nad razkritji o razmerah v nezakonitem obratu za proizvodnjo cigaret pri Lendavi. Ravnanja najostreje obsojajo. "Dostojanstvo človeka in spoštovanje delavskih pravic morata biti brezpogojna temelja vsakega delovnega okolja, ne glede na državljanstvo ali izvor delavca," so zapisali.

V OZS pričakujejo temeljito preiskavo, ugotovitev odgovornosti vseh vpletenih in ustrezno sankcioniranje dokazanih kaznivih dejanj. "Odločno ukrepanje proti zlorabam je nujno za zaščito delavcev in vseh, ki poslujejo pošteno ter odgovorno," poudarja predsednik OZS Blaž Cvar.

"Nezakonito poslovanje škoduje tudi obrtnikom in podjetnikom, ki spoštujemo predpise, plačujemo davke in prispevke ter odgovorno skrbimo za zaposlene. Izkoriščanje ljudi in izogibanje obveznostim rušita pošteno konkurenco ter spodkopavata zaupanje v gospodarstvo," so še zapisali v zbornici.

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levica prisilno delo trgovina z ljudmi dz delavci

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KOMENTARJI19

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

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Netajkun
20. 10. 2026 15.28
A ni Luka Mesec to že zdavnaj uredil ?? Vsaj tako je obljubil, ko so v tisti avtopralnici avgusta 2022 odkrili 12 indijskih delavcev, ki so delali po 12 ur na dan za 650 € in še potne liste so jim odvzeli. Očitno ni, ker so lastniki pač šerifovi kameradi . . . mogoče se je pa uredilo na drugem nivoju, samo od sebe . . ne vemo, v glavnem tega se pozneje ni nikoli več omenjalo ali pisalo.
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0 0
JApajaDAja
20. 10. 2026 15.24
"firma" odkrita v okt.2026 pod kaplarjevo vlado.....aktivirana v času pv burekjem in lukčevega ministrovanja....torej...kdo je odgovoren, kdo je "kriv" ?
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0 0
zmerni pesimist
20. 10. 2026 15.22
Saj tole ni od včeraj vrč pač hodi po vodo dokler se ne razbije
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0 0
ROMELS
20. 10. 2026 15.18
Levičarji in SD so sami navlekli sužnje v slovenijo misleč, da bodo delali zanje. Čas pa se odvija po svoje.
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+1
1 0
prfox
20. 10. 2026 15.12
Nova24 je pisala pred 5 leti: Zakaj bo demografska eksplozija v podsaharski Afriki neizbežno vplivala tudi na Evropo?
Odgovori
+1
1 0
PEACEMAKER
20. 10. 2026 15.07
V levici majo svojo proizvodnjo ciggaret za poleg linij... Ne se hecati.
Odgovori
+4
4 0
Beli Brko
20. 10. 2026 14.54
Levica je tako zelo žalostna stranka. Za vse bi poskrbeli, le za sebe ne bi.
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+5
6 1
PEACEMAKER
20. 10. 2026 14.50
Haha a to so tisti svicarski marlboro ki majo gor balon
Odgovori
+5
5 0
prfox
20. 10. 2026 14.46
Evropa kot smo jo bili navajeni se morda ne bo več pobrala. Majhna Slovenija mora sama poskrebiti za svoje meje in varnosti, oziroma v sodelovanju s podobno mislečimi državami.
Odgovori
+5
5 0
ArkaMast
20. 10. 2026 14.54
Tako majhni pa nismo, da bi morali voditi množico kriminalnih združb ki za lasten profit izkorišča najbolj ranljive ljudi tega sveta.
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+2
3 1
M_teoretik
20. 10. 2026 14.32
Po koliko bo cena teh zaplenjenih cigaret!?
Odgovori
+2
3 1
ArkaMast
20. 10. 2026 14.19
Prvega sankcionirat, v zapor za 5 let pa bomo videli, če bo še tovrstna korajža.
Odgovori
+3
3 0
prfox
20. 10. 2026 14.24
stvari že sedaj uhajajo izpod nadzora, dobro da imamo to vlado, ki je zadnje upanje za Slovenijo
Odgovori
-1
2 3
ArkaMast
20. 10. 2026 14.37
Ne strinjam se. Trenutna vlada je sinonim za korupcijo, za brezdelje, za brez izobrazbe, polno laži, polna ideoloških blamaž, .... Samo StevanoviĆa poglej, Logarja lovijo, Vrtovca, Žaklja,....vse to gre v zapor... Janša je izda celo državo tuji obveščevalni .....
Odgovori
+4
6 2
Nikdar več
20. 10. 2026 14.19
Zdaj se oglašajo?! "POPOLN" zakon so imeli. Kao. Nihče nima predikcij, pa znani primeri so. Zdaj želijo izstopati? Utihnejo naj in se pridružijo ohlapnemu zakonu migracij. Poljsko pa naj vzamejo za vzor.
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-1
1 2
Smuuki
20. 10. 2026 14.16
Vse kar levica spesni so visoke kazni. Ker so vidoke obdavčitve se mardikomu splača reskirati. Kdo bi kazennplačal če mu zspro dejavnost? Nihče. Kaj so dosegli? Isto kot veliko kazni romom pa nobena ni plačana. Saj ne vedo kaj blebečejo
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+1
3 2
prfox
20. 10. 2026 14.14
Stranka Levica in podobni so uvozili tretji svet kar vsepovrek, ki izgleda lahko celo postavi tovarno za katero nihče ne ve. Potrebujemo nadzor meje po vzoru Švice v katero lahko pride samo deficitaren kader.
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+1
3 2
Kameleon Kiddo
20. 10. 2026 14.26
Laz. Uvozil jih je janšha in nato pakt.
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+3
3 0
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