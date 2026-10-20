Levica bi hujše sankcije za kršitelje, v SD o 'suženjstvu 21. stoletja'

Kot je v današnji izjavi za novinarje v DZ povzel poslanec Levice Vladimir Šega, so v nezakoniti tovarni cigaret blizu Lendave 33 Paragvajcev in en Bolgar delali "12 ur na dan, praktično brez hrane, brez mobilnih telefonov, brez stika z zunanjostjo, brez dnevne svetlobe", "živeli so tako rekoč v sužnjelastniškem sistemu". Vlada zdaj s predlaganimi spremembami tujske zakonodaje odpira vrata prav tovrstnemu izkoriščanju tujih delavcev, je izpostavil.

V osnutkih novel zakonov o tujcih ter o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev so namreč predvideni šestmesečna vezava tujca na prvega delodajalca, podaljšanje obdobja, po katerem lahko tujec uveljavlja pravico do združitve z družino, z enega na tri leta, ukinitev brezplačne udeležbe tujcev na tečajih slovenščine in uvedba 40-odstotnega lastnega sofinanciranja, se je obregnil ob nekatere predlagane rešitve. V Levici bodo komisiji DZ, na kateri bo govora o neustreznem sistemu prepoznave, zaščite in pomoči žrtvam trgovine z ljudmi, prisilnega dela, delavskega izkoriščanja in nezakonitega zaposlovanja ter neučinkovitem kaznovanju storilcev, predlagali sprejetje več sklepov.

Poslanci Levice in Vesne v državnem zboru FOTO: Bobo

Nekateri predlogi so vezani na takojšnjo pomoč omenjenim Paragvajcem in Bolgaru, saj da jim ni na voljo ustrezna zaščita in država nima ustrezne namestitve zanje. "Žal prisilnega dela nihče ne išče, iščejo prekrške, iščejo špekulante, iščejo, kje je krčmarjenje, nikakor pa ne iščejo žrtev teh ljudi, ki so sužnjelastniško izkoriščeni," je navedel Šega. Od vlade si v luči zaznanih težav v primeru Lendava želijo priprave sprememb zakonodaje s tega področja, med drugim v smeri priznanja ustreznega statusa žrtev z jasno opredeljenimi pravicami, vključno z bivanjem, ki niso vezane na sodelovanje v kazenskem postopku, ter takojšen dostop do trga dela, obveznega zdravstvenega zavarovanja, storitev centrov za socialno delo in brezplačne pravne pomoči. Prav tako v Levici predlagajo, da se delavcu, ki prijavi kršitve ali izkoriščanje, do odločitve pristojnih organov ohrani soglasje k enotnemu dovoljenju za delo in prebivanje. Šestmesečno vezavo tujega delavca na prvega delodajalca je treba umakniti iz osnutka novele o zaposlovanju tujcev, so prepričani. Vlado bi pozvali tudi k okrepitvi Inšpektorata RS za delo. Zavzemajo se še za pripravo sprememb kazenskega zakonika, s katero bi se prepovedalo izrekanje pogojne obsodbe za kazniva dejanja trgovine z ljudmi in hujše oblike kršitev temeljnih pravic delavcev, četudi bi storilec priznal krivdo in sklenil sporazum o tem.

Prav tako si v stranki želijo, da se tako hudim kršiteljem v kazenskem zakoniku prepove opravljanje gospodarske dejavnosti za določen čas tudi v primeru pogojne obsodbe. Spremenili bi tudi zakon o gospodarskih družbah, tako da bi prepoved ustanovitve podjetja veljala tudi za pravnomočno obsojene zaradi trgovine z ljudmi (ne glede na to, ali gre za kazen zapora ali pogojno obsodbo). "Poznamo primer iz Marinbluja, kjer je delodajalca šele po štirih letih doletela zgolj pogojna kazen, kjer ta isti delodajalec lahko še naprej zaposluje, lahko še naprej izkorišča. In s tem seveda država kaže vsem tem kriminalcem, da se tovrstni kriminal dejansko izplača, da zanj ni pravih sankcij," je utemeljil Šega.

SD o 'suženjstvu 21. stoletja': 'Država mora zaščititi žrtve'

Odzvali so se tudi Socialni demokrati (SD), ki so opozorili, da razkritja iz nekdanjega kompleksa Nafte Lendava zahtevajo odločen odziv države, učinkovitejši nadzor in okrepljeno zaščito žrtev izkoriščanja. Na vlado so naslovili poslansko pobudo za okrepitev sistemskih ukrepov za preprečevanje trgovine z ljudmi, prisilnega dela in izkoriščanja tujih delavcev, ki so jo podpisali vse poslanke in poslanci poslanske skupine SD. "Z njo opozarjamo, da razmere, razkrite ob odkritju nezakonite proizvodnje cigaret v nekdanjem kompleksu Nafte Lendava, zahtevajo odločen odziv države," so dodali.

Socialni demkrati FOTO: Bobo

Primer so označili za "suženjstvo 21. stoletja". "Takšne razmere so nesprejemljive. Država mora zaščititi žrtve, temeljito raziskati okoliščine in zagotoviti odgovornost vseh vpletenih," so opozorili ter dodali, da primera Lendave ob tem ni mogoče obravnavati ločeno od širšega vprašanja, kako učinkovito v Sloveniji preprečujemo trgovino z ljudmi in izkoriščanje delavcev. V poslanski pobudi tako zahtevajo okrepitev proaktivnega nadzora nad zaposlovanjem, nastanitvijo in delovnimi pogoji tujih delavcev, boljše sodelovanje Policije, Nacionalnega preiskovalnega urada, Fursa in Inšpektorata za delo ter učinkovitejše sankcioniranje delodajalcev in posrednikov, ki kršijo pravice delavcev. "Zahtevamo tudi ustrezno zaščito žrtev, od varne nastanitve in pravne pomoči do tolmačenja ter zdravstvene in psihosocialne podpore," so še dodali. Opozorili so še na predlagane spremembe zakonodaje o tujcih in zaposlovanju tujih delavcev. "Poenostavljanje zaposlovanja ne sme pomeniti manjše zaščite ljudi, ki pridejo v Slovenijo delat, ali njihove še večje odvisnosti od delodajalcev." Zato bodo na skupni seji odborov za notranje zadeve ter za gospodarstvo, delo in šport predlagali dodaten sklep, s katerim bodo vlado pozvali, naj predlaganih sprememb ne sprejme, dokler ne zagotovi učinkovitih varovalk pred izkoriščanjem. "Gospodarstvo potrebuje delavce, vendar gospodarska konkurenčnost ne sme temeljiti na poceni in izkoriščani delovni sili. Naša dolžnost je zagotoviti, da bodo vsi, ki pridejo v Slovenijo zaradi dela, deležni spoštovanja, zaščite in dostojnih delovnih pogojev. Človekovo dostojanstvo ne sme biti cena gospodarskega uspeha," so še zapisali.

Ničelna toleranca do izkoriščanja ljudi