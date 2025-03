Levica bo vložila kazensko ovadbo proti SDS zaradi kraje in zlorabe

Prav zato so napovedali, da bodo predvidoma že jutri vložili kazensko ovadbo proti SDS zaradi kraje in zlorabe.

Na družbenem omrežju Facebook so v Levici dodali, da so novi plakati pričakovan odziv s strani SDS. "Boli jih, da smo javno povedali resnico: Janševa pokojninska reforma je ustvarila armade revnih upokojencev," so zapisali in dodali, da zato zdaj zavajajo javnost in medije, "medtem ko njihova lastna dejanja govorijo popolnoma drugo zgodbo".