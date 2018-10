Levica: Vlada zavajala, udeležba Madžarske ni bila pogoj za evropska sredstva

Ministrico za infrastrukturo Alenko Bratušek je Matej T. Vatovec (Levica) na današnji novinarski konferenci pozval, naj odstopi od načrta, da 200 milijonov kapitalskega vložka za drugi tir zagotovijo Madžari.

Nova ministrica je sicer že večkrat izrazila prepričanje, da je drugi železniški tir Koper–Divača mogoče zgraditi brez Madžarske, bo pa Slovenija pogovore s sosednjo državo nadaljevala, saj bi jih bilo nekorektno kar prekiniti.

Poslanec Levice je sicer izpostavil, da se potrjujejo navedbe, na katere je njihova stranka opozarjala že od začetka priprave zakona o izgradnji drugega tira. "Ključni problem pri vsej tej zgodbi je ne samo finančna konstrukcija, ampak različne oziroma nasprotujoče si izjave na eni strani vlade in predstavnikov podjetja 2TDK glede razpisanih pogojev za pridobitev evropskih sredstev za izgradnjo drugega tira," je dejal.

Vlada v prejšnji sestavi in 2TDK sta po mnenju Vatovca zavajala glede vključitve Madžarske oziroma druge zaledne države v projekt, kar da naj bi bil pogoj za pridobitev evropskih sredstev. V Levici so namreč pridobili pogodbo Slovenije z Evropsko komisijo, iz katere izhaja, da soudeležba ni nujna.

Projekt je ovrednoten na 894 milijonov evrov, od katerih mora Slovenija in po možnosti drugi kapitalski partner zagotoviti nekaj manj 434 milijonov evrov. "Jasno je, da udeležba Madžarske ni noben pogoj in delno pritrjuje, da je šlo za zavajanje, ki sta se jih šla takratni državni sekretar na infrastrukturnem ministrstvu Jure Leben in nekdanji direktor 2TDK Metod Dragonja," je bil še kritičen Vatovec.