Grims o 'socialističnih značilnostih programa Levice', Mesec o 'zametkih totalitarizma'

"V Sloveniji so ustavno zaščitene vrednote, med drugim tudi zasebna lastnina, podjetništvo, vse tisto, kar je temelj modernega demokratičnega sveta. Vrednota, ki je ustavno zaščitena, je tudi svoboda govora. Vse to program Levice direktno napada," je v oddaji 24UR ZVEČER dejal Branko Grims iz SDS. V njem, po besedah Grimsa, med drugim kot cilj navajajo tudi "odpravo kapitalizma", ter da bodo "lastništvo podjetij prenesli v roke države in lokalne skupnosti" in"ustanovili delavske, kmečke in potrošniške zavode". "Vse to so popolne značilnosti socializma, ki ni združljiv z našo ureditvijo," dodaja Grims.

"V Sloveniji je samo ena stranka, ki ruši ustavno ureditev in to počne iz dneva v dan, in to je SDS," je na to odgovoril koordinator Levice Luka Mesec. "Več protiustavnosti, kot smo jih videli v zadnjih dveh letih, nismo videli prej v 30 letih. Levica je bila ves ta čas eden glavnih branikov svobode medijev, svobode govora, svobode združevanja, demokracije in razumemo, da smo jim trn v peti." Dodal je, da je stranko Levico "težko za kaj okriviti", saj za sabo nimajo koruptivnih afer, kilometrine kadrovanja po državnih podjetjih."Da bi SDS svoj radikalizem, za katerim sedaj vleče še NSi, upravičil, si poskuša izmisliti bavbava na Levici."

"Dejstvo je, da bolj protiustavne in protidemokratične poteze kot to, da ne bodo več volivci odločali, kdo sedi v parlamentu in kdo ne, si ne moremo zamisliti. Tukaj vidimo zametke totalitarizma," je bil oster Mesec.

Grims se je na to odzval z besedami, da je zgolj navedel citate programa Levice z njihove spletne strani. Mesec pa – "ne mislim se na noben način zagovarjati pred Brankom Grimsom". "Dejstvo je, da smo v Levici za drugačen ekonomski sistem od tega, ki ga poznamo, tega nismo nikoli skrivali. Smo za širitev demokracije. Smo za to, da delavci, zaposleni, dobijo glas pri upravljanju podjetij." Dodal je, da je nenazadnje tudi to ustavna kategorija, saj 75. člen ustave "zelo jasno govori o delavskem soupravljanju kot ustavni pravici". Njihove ideje so radikalno drugačne od idej SDS,"ki poskuša v tej državi, tudi s prepovedjo drugače mislečih in celo strank, določati, kaj je v Sloveniji dovoljeno in kaj ne. Poskušajo vzpostaviti diktaturo ene stranke,"pravi Mesec.

Grims je ob tem vztrajal, da program Levice ni združljiv z našo ustavno ureditvijo. "To, da ustava omogoča tudi socialno funkcijo lastnine, je bila mimogrede zahteva Jožeta Pučnika, ampak je mišljena popolnoma drugače. Mišljeno je, da je tisti, ki ima kapital, sestavni dejavnik v okolju. Vi pa govorite o tem, da boste vse razlastninili, podržavili, prenesli lastnino ... Po domače rečeno, boste vse oropali, kot smo to že enkrat videli, in potem imeli delavsko upravljanje in vse elemente socializma, ki so bili značilni za prejšnji režim," je bil jasen Grims.