Levica: Gre za drag in netransparenten nakup. Erjavec: Očitki so netočni in nestrokovni

Po objavi novice o 15,5 milijonov vrednem nakupu 38 oklepnikov, ki jo je naznanil minister Karel Erjavec , ki je dejal, da je že podpisal sporazum za nabavo vozil, so v poslanski skupini sklicali sejo pristojnega odbora za obrambo. Na njej je državni sekretar na ministrstvu za obrambo Miloš Bizjak omenjeno ceno skoraj podvojil z razlago, da gre pri prvotno omenjeni številki zgolj za osnovno ceno vozil, brez njihove oborožitve v vrednosti dodatnih 11,3 milijona evrov. Dokumenti, ki so jih v Levici pridobili s strani anonimnega žvižgača, za katerega predvidevajo, da prihaja z vrha obrambnega ministrstva ali slovenske vojske, pa celotno zadevo konkretizirajo. V predhodni znesek naj ne ni bila vključena cena informacijsko-komunikacijske, navigacijske in radijske opreme. Poleg tega pa srednjeročni obrambni program predvideva še nakup dodatnih štirikolesnikov za protiletalsko obrambo in za usmerjanje artilerijskega ognja. "Ker bi bil nakup drugačnega tipa vozil za ta dva namena z vidika kompatibilnosti vozil, stroškov vzdrževanja ter usposabljanja posadk in mehanikov nesmiseln, lahko rečemo, da trenuten nakup predpostavlja investicijo, ki lahko preseže 100 milijonov evrov," navajajo v Levici.

Kordiš: Problem sta naraščajoča cena in netransparentnost

Anonimnemu dopisu pa je priložena tudi medvladna pogodba (Letter of Offer and Acceptance) o nakupu 38 lahkih kolesnih vozil ameriškega proizvajalca Oshkosh, sklenjena med slovenskim obrambnim ministrstvom in ameriško vlado, ki jo je ministerErjavec podpisal 12. oktobra 2018. Ta vključuje tudi opombo, da obstaja tveganje glede cene. Kot je poudaril Kordiš, vozila niso preizkušena in jih ne uporablja nobena vojska, testiranje sploh ni zaključeno. "Če namreč pride do težav med testiranjem vozil, se lahko vlada ZDA odloči, da tega sistema ne bo kupila, stroški dobave za Slovenijo bi se v tem primeru najverjetneje dvignili, je navedeno v opombi." Po besedah Kordiša se torej kupujejo nekompletna vozila brez opreme, pri kjer neznanka ni samo cena, ampak tudi nivo zaščite, "V naši državi praktično nismo imeli večjega vojaškega nakupa, ki se ne bi na koncu izkazal za tako ali drugače netransparetnega, v vsakem primeru pa za nekoristnega," je dodal. V Levici opozarjajo tudi na to, da nabava vozil poteka mimo javnega razpisa in obveščanja javnosti. Priložena pogodba, ki so jo dobili od anonimnega pošiljatelja, pa predvideva tudi takojšen depozit v višini 18,3 milijona dolarjev."Če je bila že podpisana, so bila nakazana tudi sredstva. V prevodu to pomeni, da istočasno z varčevanjem na socialnih transferjih vlada polaga avans za nakup orožja v približno enaki vrednosti," poudarjajo v Levici.

Erjavec: Navedbe Levice so netočne in nestrokovne

Na navedbe Levice so se odzvali tudi na ministrstvu za obrambo, kjer vztrajajo, da je nakup štirikolesnikov za potrebe slovenske vojske transparenten, za državo pa zelo ugoden. Kot so pojasnili v sporočilu za javnost, je vrednost pogodbe za nakup vozil skupaj z administrativnimi stroški, orodjem, rezervnimi deli in usposabljanjem 15,69 milijona evrov brez DDV, predvidoma v prvem četrtletju prihajajočega leta pa bo podpisan še dodatek k tej pogodbi, ki vključuje tudi daljinsko vodene oborožitvene sisteme v ocenjeni vrednosti 11,34 milijona evrov brez DDV. Po današnji seji vlade je izjavo za medije podal tudi minister Erjavec in navedbe Levice označil za netočne in nestrokovne. Spomnil je, da je že prejšnji teden na odboru pojasnil, da je nakup popolnoma pregleden, saj gre za posel, ki je sklenjen med slovensko in ameriško vlado. "Ta vozila, vsaj tako zatrjujejo strokovnjaki Slovenske vojske, so preizkušena vozila, uporablja jih ameriška vojska. Gre za zadnjo generacijo in za najbolj sodobna oklepna vozila v tem razredu 4x4," je dejal Erjavec glede navedb, da gre za vozila v testiranju, ki še niso bila preizkušena v nobeni vojski.

Kot je poudaril, vozila, ki bodo nadomeščala dotrajane hummerje, potrebujemo, da zagotavljamo varnost naših vojakov."Ne gre za ofenzivna vozila, ampak za vozila, ki zagotavljajo varnost," je dejal. Ob tem je spomnil, da je v prvem mandatu, ko je bil minister za obrambo, ravno vozilo 4 x 4 hummer zvozilo prek mine. Če ne bi imeli tega vozila, ampak navadno vozilo, bi takrat lahko imeli prve smrtne žrtve, je dejal. Poudaril je, da so on kot minister ter tudi vlada in DZ odgovorni, da imajo vojaki "takšna sredstva, ki jim zagotavljajo varno upravljanje nalog".