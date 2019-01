Levica in Janković nad Lucijo Šikovec Ušaj: ostala brez mesta v odboru

Medtem ko so mestni svetniki glasovali o sestavi delovnih teles v celoti, so na predlog Milana Jakopoviča iz Levice glede članstva odbora za zdravje in socialno varstvo glasovali o vsakem predlaganem kandidatu posebej. Mestne svetnike je namreč zmotil predlog svetniške skupine SDS za imenovanje Lucije Šikovec Ušaj v omenjeni odbor, čemur so že pred sejo ostro nasprotovali. Da bi svetniški klub SDS predlog umaknil, se je zavzel, kot je povedal, tudi ljubljanski župan Zoran Janković.

"Ljubljana je mesto, kjer v sožitju že desetletja živijo pripadniki različnih narodnosti, religij in kultur, Lucija Šikovec Ušaj pa je oseba, ki v svojih izjavah in stališčih izraža vse prej kot spoštovanje različnosti," je povedal svetnik Levice Grega Ciglar. Še posebej pa takšna oseba po njegovih besedah ni primerna za delovanje v odboru, ki se zavzema za izboljšanje socialnega položaja najšibkejših, torej tistih, ki jih Lucija Šikovec Ušaj "javno in odkrito zaničuje".

Svetnica SDS in predsednica odbora za zdravje in socialno varstvo Mojca Škrinjar je zavrnila vse očitke in zagotovila, da bi Lucija Šikovec Ušaj prispevala h kakovostnemu delovanju odbora, saj da ima veliko znanja z zdravstvenega področja, ter da si je veliko zaupanje med ljudmi prislužila kot predsednica vladne komisije za varstvo pacientovih pravic.

Mestni svetniki so ji članstvo v odboru za zdravje in socialno varstvo odrekli s 30 glasovi proti in desetimi za. A tudi če bi danes potrdili članstvo Lucije Šikovec Ušaj v odbor za zdravje in socialno varstvo, takšnega sklepa ne bi podpisal, je dejal Janković.