Levica in koalicija o prenosu dopolnilnega zavarovanja: 'Hudič je v detajlih'

Vatovec je dejal, da so tudi tokrat "naredili nekaj korakov naprej", saj sta si oba izračuna, ki so jih imeli na mizi,"že zelo blizu". Po njegovih besedah je ključno, da v nadaljnjem usklajevanju podrobno primerjajo metodologiji, ki sta jih pri pri izračunu uporabili ministrstvi za zdravje in za finance na eni ter Levica na drugi strani.

Oba sta tudi napovedala, da se bo usklajevanje nadaljevalo prihodnji teden, in to najprej na ravni delovnih skupin. Po Šabedrovih besedah se bo prva skupina lotila normativne oziroma zakonske plati problema, druga pa bo prevetrila njegovo finančno plat."Ključno vprašanje pa je, kako zagotoviti manjkajoča sredstva," je poudaril minister.

Tako minister za zdravje Aleš Šabeder kot vodja poslanske skupine Levice Matej T. Vatovec sta po današnjem usklajevanju v izjavi za medije poudarila potrebo, da obe strani čim prej poenotita metodologijo izračuna finančnih posledic prenosa dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v obvezno in prideta do enakih številk.

Koalicija in Levica ter pristojni resorji so se na usklajevanju o prenosu dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v obvezno seznanili z izračunom vlade, po katerem bi za krpanje vrzeli, ki bi nastala s prenosom, zmanjkalo 137,7 milijona evrov. Izračun Levice pa je pokazal nekaj manjši primanjkljaj, zato bodo skušali poenotiti metodologijo izračuna.

Razlike v finančnih konstrukcijah, ki jih predlagata obe strani, "so majhne in če bo dovolj politične volje, lahko to zapremo v naslednjih dveh krogih pogajanj", je ocenil Vatovec. V Levici si še naprej želijo, da do konca septembra s koalicijo uskladijo zakonski predlog in ga vložijo v parlamentarni postopek, s tem pa pogojujejo tudi podporo proračunu za prihodnji dve leti.

Po Šabedrovi oceni pa je "ta rok zelo kratek za tako kompleksno vprašanje"in ga bo težko ujeti. Ministrstvo za zdravje si sicer želi vprašanje prenosa dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v obvezno urediti v sklopu celovitega zakonskega predloga, ki bi ga dali na vlado junija prihodnje leto.

Poslanec SMC Jani Möderndorfer je glede različnih številk, do katerih sta prišli vlada in Levica, dejal, da so ravno zaradi tega sprejeli dogovor, "da morajo najprej poenotiti abecedo, o kateri se pogovarjajo", saj v nasprotnem primeru ne bodo prišli do cilja. "Dejstvo pa je, da verjamem izračunom tistih, ki jih delajo vsak dan in so poklicani za to, da politiko obveščajo o tem, kakšno je realno stanje," je dodal.

V drugih koalicijskih poslanskih skupinah današnjega usklajevanja niso želeli komentirati.