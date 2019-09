Levica in koalicija uskladili vsebinski del zakona o zdravstvenem zavarovanju

Poslanec Levice Matej T. Vatovec je po usklajevanju koalicije in Levice o predlogu zakona o zdravstvenem zavarovanju in ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja dejal, da so zaprli vse člene zakona in torej uskladili način prenosa v obvezno zavarovanje. Hkrati pa je dodal, da finančna konstrukcija ostaja odprta.

Poslanec Levice Matej T. Vatovec je bil po usklajevanjih precej zadovoljen in je ocenil, da so zadnja usklajevanja "dokaj plodna", zato upa, da bo zakon v naslednjem tednu vložen s široko podporo. Ostaja pa odprto vprašanje finančne konstrukcije, ki ga bodo usklajevali do petka, ko bo zadnji sestanek, povezan s finančnimi učinki. "In pričakujem, da ga bomo zaprli tako hitro, kot smo vsebinske člene," je dejal Vatovec. O tem, kje so razlike med izračuni, ni želel govoriti, omenil je le DDV. Dotaknil se je tudi dohodninskih sprememb, ki so trčile ob spreminjanje koncepta zdravstvenega zavarovanja. Po Vatovčevih besedah je finančni učinek obeh zakonov približno enak. "Po eni strani ukinjamo položnice, ki bremenijo vse enako, vladna dohodninska lestvica pa bi tistim, ki imajo večje plače, omogočila, da dobijo več. Gre za vprašanje družbene prioritete", je dejal poslanec.