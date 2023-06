Levica in Piratska stranka bosta vložili podpise za omejitev županskih mandatov

Z omejitvijo mandatov želijo v Piratski stranki po njihovih navedbah doseči povečanje volilne udeležbe in povečanje števila kompetentnih kandidatov na županskih volitvah. Zakonski predlog sicer, kot so navedli, res predstavlja poseg v pasivno volilno pravico, torej pravico do kandidiranja, "a ta poseg je utemeljen in ni prekomeren". "Z ustavnega vidika gre za upravičen poseg, ki zasleduje legitimen cilj splošne javne koristi," so poudarili.