Levica in SD zbrali več kot 28.000 podpisov

Organizatorji zbiranja podpisov za začetek referendumskih postopkov glede zakona o investicijah v vojsko ter aktivisti so v družbi poslancev Levice in SD v Državni zbor prinesli in mu predali več kot 28.000 podpisov.

Z zbiranjem podpisov so organizatorji začeli pred slabim tednom dni. Za začetek postopkov za razpis naknadnega referenduma o zakonu o investicijah v Slovensko vojsko, ki ga je sprejel DZ, so morali zbrati 2.500 podpisov podpore. Rok za zbiranje podpisov za začetek referendumskih postopkov je sedem dni, nato pa predsednik DZ razpiše 35-dnevni rok za zbiranje 40.000 podpisov za zahtevo za razpis referenduma. Vlada je sicer državnemu zboru že predlagala sprejem sklepa, da referendum o tem zakonu ni ustavno dopusten. Ministrstvo za obrambo je to podkrepilo s pridobljenim pravnim mnenjem. Če bi DZ sprejel sklep o nedopustnosti referenduma, pa je Luka Mesec (Levica) napovedal, da se bodo obrnili na ustavno sodišče. Spomnimo, da je Državni zbor zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovensko vojsko (SV) v letih od 2021 do 2026 potrdil z 48 glasovi za in 36 proti. Ta predvideva 780 milijonov evrov sredstev za vojaške naložbe v prihodnjih šestih letih, od tega večino za nakup oklepnih vozil in za vzpostavitev srednje bataljonske bojne skupine.