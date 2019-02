Levica in SDS v Postojni skupaj za zaprtje vadišča Slovenske vojske

Obrambni minister Karl Erjavec je prejšnji mesec z županom občine Postojna napovedal iskanje drugih možnosti za uporabo osrednjega vadbišča, če vojska tam ne bo več zaželena. Minister je takrat izjavil, da je na potezi občina – in tako so 6. februarja svetniki enotno zahtevali (nihče ni bil proti, dva sta se glasovanju vzdržala), da se "osrednje vadišče na območju občine Postojna nemudoma ukine in se vse že napovedane in nenapovedane in predvidene vaje odpovejo". Iz ministrstva za obrambno so nam sporočili, da zadevo še preučujejo. Kot pa nam je v pogovoru zaupal postojnski župan Igor Marentič , "so zahtevali, da se ukine osrednje vadišče. Želimo, da se ukinejo vse vaje, ki jih izvajajo z vsem razpoložljivim orožjem, kar premorejo."Namreč vojska na Počku vadi tudi s topništvom, letalskimi bombami in reaktivci, ki prebivalcem pogosto povzročajo težave.

Vadišče Poček obstaja, po besedah župana, že najmanj 50 let. Na njem naj bi vadila že italjanska vojska, največ aktivnosti pa je doživelo v času Jugoslavije. Spor se vleče že leta, saj občina trdi, da vojska nima zakonske podlage za uporabo vadišča v takšnem obsegu za takšne namene. "MORS trdi, da s pridobitvijo gradbenega dovoljenja lahko izvajajo vse te dejavnosti. Občina Postojna pa meni, da se gradbeno dovoljenje izdaja za gradnjo infrastrukture in ne za izvajanje dejavnosti. V tem trenutku MORS nima nobenih pravnih podlag."

Kot je bilo rečeno v zadnjem pogovoru z ministrom za obrambo, občino motijo predvsem velike vaje, na katerih sodelujejo tudi tuje sile. "Ne gre samo za pilatuse, ti so še najmanjši problem. Gre za letal F-16, ki priletijo iz Aviana, za Mirage oziroma reaktivna letala drugih sil. Tudi številni ameriški helikopterji," je glede problema preletavanja tujih letal izpostavil župan. Kot je nadaljeval so"danes ponoči na osrednjem vadišču streljali. Zdaj se pripravljajo za obsežno vojaško vajo, na kateri bo Slovenska vojska streljala dva dni, ameriška vojska pa 11 dni." Občine in občanov ne moti prisotnost Slovenske vojske, saj se zavedajo, da je vadišče njihovo. Moti pa jih, da je to zdaj osrednje in bi radi omejili vaje na minimalno število.

Pojasnilo občine je, da naj bi vojska obljubljala, da bo na območju Počka vaje izvajala za lastne potrebe in v sodelovanju s kakšnim vodom ali tujo četo tujih sil. "Zdaj je tako, da naši streljajo s puškami nekaj dni, tuje vojske pa tedne, in še to s havbicami in letali," je bil jasen župan. Vojska po naših informacijah nima zagotovljenega alternativnega vadbišča, zato bodo v prihodnosti potrebni pogovori s številnimi deležniki. Župan je v pogovoru izpostavil, da se zaveda, da zaprtje ne bo potekalo čez noč in da je za to potreben čas.

Glasovanje združilo tudi Levico in SDS

V občini so svetniki glasovali za ukinitev vseh napovedanih vaj, ki naj bi se izvajale na Počku. Glasovanje je, z izjemo dveh, bilo enotno in je presegalo strankarska nesoglasja. Tako so za zaprtje osrednjega vadbišča glasovali vsi štirje svetniki stranke SDS, stranka Levica in ostale koalicijske stranke, tudi stranka DeSUS ministra za obrambo Karla Erjavca. Svetnica strane Levica Tina Žigonje v sporočilu za javnost navedla, da ostro nasprotujejo vadišču, ker "Slovenska vojska in vojske imperialističnih zaveznikov s svojimi aktivnostmi ogrožajo vire pitne vode." Na območju Počka je tudi del zajetja Malni, ki z vodo oskrbuje 21.000 ljudi.