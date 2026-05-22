Levica in Vesna predlagata brezplačen vrtec za vse otroke

Predlog poudarja enakopravnost vseh otrok, ne glede ne starost, občino prebivanja ali ekonomski položaj staršev, so zapisali. Menijo, da bi brezplačni vrtci vplivali tudi na boljšo pripravo otrok na osnovno šolo. Poleg tega napovedujejo večjo zaposlenost staršev, predvsem žensk.

Predlagatelji so še poudarili, da ekonomske cene vrtcev zaradi inflacije in zviševanje splošnih cen postajajo za starše vse večje breme.

Predlog novele zakona uvaja sistemsko spremembo financiranja predšolske vzgoje, po kateri bi odpravili plačilo staršev za programe vrtcev, to breme pa bi prevzel državni proračun. Občine bi medtem ohranile obstoječi delež financiranja, torej razliko med ceno programov in sredstvi državnega proračuna.

Spremembe bi državni proračun po oceni predlagateljev dodatno obremenile za okoli 170 milijonov evrov na leto.

K postopni uvedbi brezplačnega vrtca za vse otroke so se v koalicijski pogodbi zavezale tudi stranke SDS, Demokrati ter NSi, SLS in Fokus.