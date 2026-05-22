Slovenija

Levica in Vesna predlagata brezplačen vrtec za vse otroke

Ljubljana, 22. 05. 2026 22.04 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA Ti.Š.
Otroci v vrtcu

Levica in Vesna sta vložili predlog novele zakona o vrtcih, kjer predlagata uvedbo brezplačnega vrtca za vse otroke. Občine bi ohranile obstoječi delež financiranja predšolske vzgoje, preostanek pa bi prevzel državni proračun. Predlagatelji menijo, da bi vrtci tako postali bolj dostopni, kar bi vplivalo na kakovosten razvoj otrok.

Predlog poudarja enakopravnost vseh otrok, ne glede ne starost, občino prebivanja ali ekonomski položaj staršev, so zapisali. Menijo, da bi brezplačni vrtci vplivali tudi na boljšo pripravo otrok na osnovno šolo. Poleg tega napovedujejo večjo zaposlenost staršev, predvsem žensk.

Predlagatelji so še poudarili, da ekonomske cene vrtcev zaradi inflacije in zviševanje splošnih cen postajajo za starše vse večje breme.

Predlog novele zakona uvaja sistemsko spremembo financiranja predšolske vzgoje, po kateri bi odpravili plačilo staršev za programe vrtcev, to breme pa bi prevzel državni proračun. Občine bi medtem ohranile obstoječi delež financiranja, torej razliko med ceno programov in sredstvi državnega proračuna.

Spremembe bi državni proračun po oceni predlagateljev dodatno obremenile za okoli 170 milijonov evrov na leto.

K postopni uvedbi brezplačnega vrtca za vse otroke so se v koalicijski pogodbi zavezale tudi stranke SDS, Demokrati ter NSi, SLS in Fokus.

vrtec plačevanje občine Levica Vesna predlog

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

