KPK prejela prijavo glede konflikta interesov Lotriča, pa tudi Stevanovića

Po besedah Aste Vrečko je bil Marko Lotrič na mesto predsednika državnega sveta izvoljen kot predstavnik delodajalcev. Ob sprejemu interventnega zakona za razvoj Slovenije je po njeni oceni razvidno, da Lotrič nastopa tudi v vlogi funkcije predsednika parlamentarne stranke, ki je bila ena izmed predlagateljev interventnega zakona in bo vstopila v bodočo vlado prvaka SDS Janeza Janše.

Pri tem je poudarila, da mora državni svet nadzirati državni zbor z odložilnim vetom na že sprejete zakone. Poslanci po vetu za ponoven sprejem zakona potrebujejo 46 glasov, kar bo po po besedah Vrečkove ključnega pomena v bodoči manjšinski vladi, ki jo sestavlja Janša.

Opozorila je, da je državni svet v mandatu pretekle vlade izglasoval 27 odložilnih vetov. "Če imamo Marka Lotriča na čelu državnega sveta, na drugi strani Marka Lotriča, predsednika parlamentarne stranke, se lahko upravičeno vprašamo o njegovi nepristranskosti, konfliktu interesov in kolikokrat bo ta državni svet dejansko zagovarjal interese lokalnih gospodarskih, sindikalnih združenj in bo dal odložilni veto," je orisala.

Dodala je, da "smo trenutno v situaciji, ko imamo dvojno vlogo predsednika državnega sveta, ki je hkrati del oblasti in njen nadzornik".

Prepričana je, da bi bil Lotričev odstop smiseln "v duhu ustave in v izogib konfliktu interesov" ter da bi moral to storiti nemudoma, še pred formalnim izoblikovanjem nove koalicije. Napovedala je, da bodo v stranki prijavo oddali tudi na Komisijo za preprečevanje korupcije.