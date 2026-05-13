Slovenija

KPK prejela prijavo glede konflikta interesov Lotriča, pa tudi Stevanovića

Ljubljana, 13. 05. 2026 14.08 pred dvema minutama 2 min branja 93

Avtor:
STA U.Z.
NSi z SLS in Fokusom podpisala izjavo o možnem sodelovanju na volitvah

V Levici so zaradi konflikta interesov k odstopu z mesta predsednika državnega sveta pozvali Marka Lotriča in napovedali prijavo na KPK. Prepričani so namreč, da se njegova funkcija prepleta s funkcijo predsednika parlamentarne stranke Fokus. Predsednica KPK Katarina Bervar Sternad je povedala, da so prijavo zoper Lotriča prejeli že aprila. Ta nakazuje določena tveganja, ki jih bo KPK naslovila s sistemskimi priporočili. Prejeli so tudi prijavo glede suma opravljanja dodatne dejavnosti predsednika DZ Zorana Stevanovića.

Po besedah Aste Vrečko je bil Marko Lotrič na mesto predsednika državnega sveta izvoljen kot predstavnik delodajalcev. Ob sprejemu interventnega zakona za razvoj Slovenije je po njeni oceni razvidno, da Lotrič nastopa tudi v vlogi funkcije predsednika parlamentarne stranke, ki je bila ena izmed predlagateljev interventnega zakona in bo vstopila v bodočo vlado prvaka SDS Janeza Janše.

Pri tem je poudarila, da mora državni svet nadzirati državni zbor z odložilnim vetom na že sprejete zakone. Poslanci po vetu za ponoven sprejem zakona potrebujejo 46 glasov, kar bo po po besedah Vrečkove ključnega pomena v bodoči manjšinski vladi, ki jo sestavlja Janša.

Opozorila je, da je državni svet v mandatu pretekle vlade izglasoval 27 odložilnih vetov. "Če imamo Marka Lotriča na čelu državnega sveta, na drugi strani Marka Lotriča, predsednika parlamentarne stranke, se lahko upravičeno vprašamo o njegovi nepristranskosti, konfliktu interesov in kolikokrat bo ta državni svet dejansko zagovarjal interese lokalnih gospodarskih, sindikalnih združenj in bo dal odložilni veto," je orisala.

Dodala je, da "smo trenutno v situaciji, ko imamo dvojno vlogo predsednika državnega sveta, ki je hkrati del oblasti in njen nadzornik".

Prepričana je, da bi bil Lotričev odstop smiseln "v duhu ustave in v izogib konfliktu interesov" ter da bi moral to storiti nemudoma, še pred formalnim izoblikovanjem nove koalicije. Napovedala je, da bodo v stranki prijavo oddali tudi na Komisijo za preprečevanje korupcije.

KPK s sistemskimi priporočili glede tveganj pri prepletanju funkcij

Predsednica KPK Katarina Bervar Sternad je danes povedala, da je komisija prijavo z očitki o konfliktu interesov zoper Lotriča prejela že aprila. Na komisiji že pripravljajo sistemska priporočila glede zakonodajnega postopka, v okviru teh priporočil pa bodo naslovili tudi tveganja v povezavi s to prijavo.

Poleg tega pa so prejeli tudi prijavo zoper predsednika DZ Zorana Stevanovića z očitki o sumu opravljanja dodatne dejavnosti. Ta namreč hkrati opravlja še funkcijo predsednika Zveze vaterpolskih društev Slovenije.

Pri tem ne gre za nezdružljivost funkcij, saj zakon o integriteti in preprečevanju korupcije društva, ustanove in politične stranke opredeljuje kot izjeme, kjer za poklicne funkcionarje ne veljajo omejitve, je Bervar Sternadova dejala v pogovoru, ki ga bo STA objavila do konca tedna.

KOMENTARJI93

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

BroNo1
13. 05. 2026 15.46
Levičarji me sprejmejo in ne sprejmejo, da jih je narod odpikal?! Že vejo zakaj…..
Dobro opazujem
13. 05. 2026 15.45
Vsem tistim ,ki je nora tv , demokracija in podobna trobila oprala mozgane ,da ne vidijo kaj je delala Golobova vlada lahko samo recem, da ne mores verjet ,da je tu na tem forumu toliko naivnezev. Sicer vem,da so to iz kleti trstenjakove,torej pzastonj delavcev ,da delajo propagando desnicarjem in lazejo in prikrivajo resnico o levi vladi. Zakaj, zato,da se ne vidi kako so skodljivi desnicarji. Seniso v vladi pa so nam z interventnim zakonom pridelali milijardo izgube. Kaj sele bo cez 6 mesecev. Toliko o sposobnezih,ki jih tukaj dvigujete v nebo. Cez leto ali dve bo pri nas trojka, kot smo jo ze skoraj doziveli z Janso in vseh desnih strank, ko so jih klicali,ce ne bi prevzela vajeti Bratovskova. Kar smilimo se lahko sami sebe, kaksna temni casi nas cakajo, razen placencev in bogatase. Saj veste kaj pravijo kar ste si skuhali to boste pojedli.
Dragica Cegler
13. 05. 2026 15.45
Levaki ,s temi svojimi % ste lahko samo tiho.Sicer pa šivilja, ki jo je njena kolegica obtožila kraje,nadzira finance.Sktijte se v luknjo in bodite hvaležni,da se dobite plačo,pokvarjenci.
Žmavc
13. 05. 2026 15.42
On si je to drugače predstavljal. Pa je stvar rešena. Pri nekaterih to deluje.
DJ-Pero
13. 05. 2026 15.42
Asta Vrečko... ti se kot prva lahko spelješ nekam.
bb5a
13. 05. 2026 15.42
A šivilja pa lahko finance nadzira?
Omizje
13. 05. 2026 15.46
kaj kaplar bi pa državo vodu?
Tor1961
13. 05. 2026 15.41
Nehajte mešati💩, lahko greste pa tudi v N Korejo😡.
Yoda
13. 05. 2026 15.40
Ali je Lotrič, kot direktor in predsednik vladne stranke, sploh lahko predsednik državnega sveta? Načeloma poklicni funkcionar (npr. poslanec, minister, župan) ne sme opravljati dejavnosti upravljanja ali zastopanja v gospodarskih družbah (biti direktor), saj zakonodaja o nezdružljivosti funkcij to prepoveduje, da bi se izognili nasprotju interesov.
M_teoretik
13. 05. 2026 15.40
Ne le, da mora odstopit kot predsednik, ampak nebi smel biti niti v DS!?
Fran Miličnik
13. 05. 2026 15.34
Ker je bila Levica v prejšnji vladi se ni odpiralo afere Fotopub? torej 4 leta se je čakalo
Castrum
13. 05. 2026 15.34
Vlada Roberta Goloba je z novelo Zakona o dohodnini (ZDoh-2AA), sprejeto konec leta 2022, razveljavila nekatere spremembe, ki jih je sprejela prejšnja Janševa vlada. S tem je ZNIŽALA neto plače VSEM zaposlenim .
trunck1
13. 05. 2026 15.41
Ampak so dali obvezno božičnico, ki so ji ti, ki bi zdaj nagradili najbogatejše, nasprotovali do neba.
Pajki
13. 05. 2026 15.33
Leva stran, ko je v vladi, ne naredi ničesar. Ko pa so v opoziciji, se pa samo trudijo, kako blokirati vse. Delajo škodo v vsakem primeru.
Gutenberg
13. 05. 2026 15.41
Kaj ne naredi nič? Dvignili so plače javnemu sektorju in jim izplačali božičnico. Že samo zato so nas zapufali za 1,5miljarde ... Potem je tu še dolgotrajna oskrba, ki ne funkcionira; dobro deluje samo pobiranje prispevka. itd
brezveze13
13. 05. 2026 15.31
levaki prodam stare pnevmatike za kolesa pa še nekaj verig rogove proizvodnje
UK1
13. 05. 2026 15.30
Pravilno ...
LevoDesniPles
13. 05. 2026 15.28
lol jap 4 leta se bodo perutnićarji in le... ukvarjali z iskanjem dlak v perutnićnem jajcu in to samo zato ker se bo te odsranilo malenkost bolj stran od korita....
Castrum
13. 05. 2026 15.27
Ne pozabimo, vlada Roberta Goloba je zvišala dohodnino kar pomeni da je VSEM ZNIŽALA PLAČO
trunck1
13. 05. 2026 15.37
Ampak je dvignila plače, ker je gospodarstvo delovalo bolje kot pod katero koli Jajčevo vlado pa so zato dobili več v žep ali drugače za polpismene, standard je zrasel. Castrum ali si že našel odjemalce, ki bodo preko tebe prali denar, ko se bo zvišal prag zta normirance na 150K?
Jon Bacek
13. 05. 2026 15.37
Nesposobnežem, ki so prišči iz ulice na Ministrstvo za solidarno prihodnost se je plača zvišala astronomsko. Vsi, ki znamo računat, vemo, da so nam zvišali dohodnino in s tem zmanjšali neto plačo. Čeprav je nekoč kraljica anex-ov Alenka, ki krade na 2TDK (to je v dokazano pristnih posnetkih govorila Vuka iz Svobode), nekoč kot predsednica vlade govorila, da je dohodnina začasne narave. Zdaj, ko obvladuje anexe, potrebuje vcisoke davke, da se lahko infrastrukturni prenapihnjeni projekti dražijo tudi do 150%.
Smrtlevičarjem
13. 05. 2026 15.27
Štiri leta so se delali norca ker so imeli parlamentarno večino in vsi pozivi k odstopu njihovih so osebno vrgli čez ramo,zakaj bi bilo sedaj drugače??? Kar žanjejo to seješ fračka
Čudovita zima
13. 05. 2026 15.25
Težava parlamentalne demokracije. Državni svet pri nas ima vlogo zgornjega doma v Angliji. Tam obrazložitev pravi, da glas svinjskega pastirja ne more šteti toliko kot glas lorda zato odloča zgornji dom kjer pač ni omenjenih pastirjev.
Fran Miličnik
13. 05. 2026 15.25
"Slovenski Epsteini": Afera, o kateri se v Ljubljani ne sme govoriti ?
gmajna
13. 05. 2026 15.25
Konflikt interesov zagotovo
Zeljni listi za lajšanje bolečih dojk: mit ali resnica?
