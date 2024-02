Levica Kordišu očita zlorabo položaja, zavajanje, grožnje in izsiljevanje

Kot razlog za umik poslanca iz omenjenih odborov Levica navaja nezaupnico, ki mu jo izrekajo zgoraj navedeni poslanci zaradi njegove "zlorabe položaja, zavajanj, pritiskov, groženj in izsiljevanja v poslanski skupini, ki so se zgodile v času njegove večmesečne bolniške odsotnosti z delovnega mesta poslanca v državnem zboru" .

"Danes smo poslanke in poslanci Levice soglasno sklenili, da bomo Mandatno volilni komisiji predlagali, da se poslanca Levice Miho Kordiša razreši iz vseh delovnih teles, katerih član je bil. Tudi preiskovalne komisije," je v izjavi za medije povedal vodja poslanske skupine Matej T. Vatovec . Poleg Vatovca njegovo razrešitev soglasno podpirajo tudi poslanci dr. Tatjana Greif , Nataša Sukič in Milan Jakopovič.

Vatovec je pojasnil, da gre za napetosti, ki so se že dalj časa nabirale v kolektivu in eskalirale v zadnjem tednu. Dodal je, da so Kordiševa dejanja tako po njegovem, kot tudi po mnenju drugih poslancev, presegla vse meje. "Konkretno gre za primer zaposlovanja v poslanski skupini. Ob ustaljenih postopkih, kot jih običajno peljemo, je komisija zavrnila eno od kandidatk, ki je bila poslancu Kordišu očitno zelo pomembna in je potem s svojim statusom poslanca skušal to zaposlitev izsiliti s pritiski na ostale poslance, kakor tudi na organe stranke," je povedal.

Vatovec je poudaril, da je to v nasprotju z duhom demokratičnega socializma in kolektivnim delovanjem. "V poslanski skupini smo vseh deset let stremeli k enoglasnim odločitvam k temu, da skušamo vedno doseči konsenz. To je bila kaplja čez rob. So pa se stvari od kongresa dalje precej stopnjevale," je pojasnil.

Vatovec je naštel, da je Kordiš neprestano klical poslance in jih prepričeval, naj se odločijo, kakor je sam želel. "Meni osebno je tudi grozil s posledicami, če ne bo po njegovo," je dejal Vatovec.

Kot še pravi vodja poslanske skupine, je takšno ravnanje v nasprotju z vrednotami poslanske skupine Levice.

Poslanci ob tem pričakujejo, da bo Miha Kordiš v najkrajšem času tudi zapustil poslansko skupino.