Levica meni, da bi morali Vizjaka zaradi nakupa delnic Petrola razrešiti

" To pomeni, da bo Vizjak med dobičkarji, ki bodo povečali svoje premoženje na račun dražjega bencina, kar razgalja način delovanja vlade, ki je proti blaginji vseh za blaginjo peščice. Vsi bomo plačevali dražje gorivo, da bodo Vizjak in drugi lastniki imeli višje donose ," je dejal. Prepričan je, da Vizjak ne bi smel več biti minister.

Vizjak je v četrtek vse očitke zanikal in dejal, da je gradivo za spremembo načina oblikovanja cen derivatov pripravilo gospodarsko ministrstvo, sodelovalo pa je tudi ministrstvo za finance. "Jaz v to nisem bil vključen. Da mene vlečete v to zgodbo, se mi zdi nesprejemljivo in ustvarjanje konstrukta," je dejal.

Vendar pa je portal Necenzurirano.si objavil dokument, ki ministra po oceni portala postavlja na laž. V medresorskem usklajevanju gradiva za odpravo državnega nadzora cen bencina je namreč sodelovalo tudi ministrstvo za okolje, ki je podalo mnenje, v katerem je nasprotovalo gradnji novih bencinskih servisov. To pa je po ugotovitvah agencije za varstvo konkurence ključni pogoj, da bi lahko na trg pogonskih goriv sploh vstopili novi ponudniki in da ne bi prišlo do dviga cen, pred katerim opozarjajo nasprotniki liberalizacije.

Pripombe je v imenu ministrstva za okolje podpisala Vizjakova državna sekretarka Metka Gorišek, njegova sodelavka še iz časa prve Janševe vlade, ko je vodil ministrstvo za gospodarstvo.